"Esperamos que no se cierre este verano en el Hospital de Salamanca ninguna cama, porque no se puede permitir"

Pablos, que ha comparecido junto al portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca, Fernando Rubio, y la secretaria de Sanidad en la Comisión Ejecutiva provincial del PSOE de Salamanca, María García, ha recordado la preocupación y la sensibilidad que siempre han mostrado los socialistas con esta cuestión, acrecentadas por los precedentes en este sentido, “ya por lo menos en dos ocasiones la Junta ha intentado deteriorar la sanidad pública en nuestra Comunidad” ha dicho, y tras comprobar que, “la Consejería de Sanidad estaba utilizando la pandemia como excusa para no reabrir los consultorios médicos”.

Y además, ha continuado, con argumentos variopintos, primero que no había médicos, “pero sin embargo se han contratado más médicos para cubrir las bajas durante la crisis sanitaria que luego se han despedido”, luego que no había presupuesto, “pero el Gobierno de España ha trasladado más de 600 millones de euros a la Junta de Castilla y León”, después que podría haber problemas de seguridad, “como si quisiesen enfrentar a los médicos con los pacientes” y, por último, que faltaban circuitos de separación de entrada y salida de pacientes con Covid o sin él, “todo excusas y los socialistas nos hemos plantado y hemos puesto como condición indispensable para llegar a un acuerdo político o pacto con el gobierno regional que se reabrieran los consultorios cuanto antes como condición indispensable” ha afirmado.

“Y en esta petición el PSOE no ha estado solo”, ha apuntado el líder de los socialistas salmantinos, recordando que otras asociaciones, colectivos y agentes sociales como plataformas de pacientes, sindicatos, organizaciones empresariales y profesionales agrarias, alcaldes y concejales, han reclamado el acuerdo al que se llegó ayer, la reapertura inmediata de los centros de salud con las condiciones de seguridad para profesionales y usuarios que hagan falta.

Con este acuerdo, ha añadido Pablos, otra vez se ha puesto de manifiesto la utilidad de la forma de hacer política del PSOE en Castilla y León y en Salamanca, “somos útiles en la medida en que contribuimos a resolver los problemas de los ciudadanos”. Y vamos a seguir en ese camino “desde nuestra posición de grupo mayoritario en las Cortes, cuando haya un problema que la Junta por acción u omisión agrava, nosotros vamos a plantarle cara”

Ahora, ha anunciado Pablos, el PSOE va a estar vigilante para que se cumpla el acuerdo, vigilante también para que no se pierdan plazas de médicos rurales porque “en política hay que elegir entre el seguidismo a los partidos políticos o el interés de la ciudadanía, y los socialistas, a diferencia de lo que hace el partido popular, tomamos decisiones en beneficio de los ciudadanos de Castilla y León y de Salamanca”

En esta misma línea ha continuado el portavoz del PSOE en la Diputación de Salamanca, Fernando Rubio, quién, tras felicitarse y mostrar su satisfacción por un logro que ha calificado “como histórico”, y reafirmarse en la gran preocupación que tenían los socialistas por el cierre de consultorios rurales, “algo que de ninguna manera íbamos a consentir”, se ha dirigido al presidente de la Diputación de Salamanca, el popular Javier Iglesias, para recordarle lo sucedido en el Pleno de la institución provincial del pasado 28 de mayo donde, “exactamente el mismo texto que ayer se aprobó en las Cortes, exactamente el mismo, fue rechazado por el equipo de gobierno del PP y por Ciudadanos, demostrando así el nulo interés que tienen por la provincia”.

Esto, ha continuado, significa un ridículo, una falta de coherencia espantosa del PP de Salamanca, del equipo de gobierno de la Diputación, y muy especialmente de su presidente Javier Iglesias, “quién ha antepuesto una vez más los intereses de su partido y, muy particularmente, la adulación permanente al presidente de la Junta señor Mañueco, a los intereses de los ciudadanos”.

"Ahora tenemos una segunda pandemia, la de las listas de espera en el Hospital de Salamanca"

María García, secretaria de Sanidad en la Comisión Ejecutiva provincial de los socialistas salmantinos tras agradecer, en nombre del PSOE, a todos los profesionales sanitarios, especialmente a los de Salamanca, el trabajo que han y siguen desempeñado frente al Covid-19, haciendo mención especial a los trabajadores de la limpieza de centros sanitarios, “que tanto han contribuido a que el trabajo de todos fuera efectivo”, como al resto de empleados no sanitarios, ha reclamado a la Junta seguir apostando y potenciado la atención primaria tanto en los zonas urbanas como las no urbanas para situar esta atención como eje del sistema sanitario porque “no vale solo con que se abran los consultorios de los núcleos rurales, que se empiecen a atender los pacientes en los centros de salud sino que hay que proporcionar los niveles asistenciales y la financiación adecuada para que se pueda seguir prestando este servicio con seguridad y con calidad tanto para los usuarios como para los profesionales”.

La también concejala del Ayuntamiento de Salamanca ha afirmado que la Junta debe tomar medidas para incrementar las camas. "Espero que no se cierre este verano en el Hospital de Salamanca ninguna cama, porque no se puede permitir", ha dicho María García. "Desde luego, tenemos una segunda pandemia, que es la de las listas de espera", ha comentado. "A partir de ahora va a ser masivo el incremento de las listas de espera porque los pacientes no han podido acudir a las consultas y hay muchas patologías que han emperado. Se necesita un plan de choque urgente y empezar a operar mañana y tarde", ha comentado la socialista.

García, para finalizar, ha reclamado también dar la importancia debida, y potenciar, los servicios de salud pública, reorganizar el ámbito de la investigación sanitaria, e impulsar una política de personal diferente por parte del ejecutivo regional, “reforzando las plantillas y acabando de una vez por todas con la precariedad”