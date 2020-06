​Ubis: “Lo que hemos vivido este año no lo he vivido nunca en un equipo de Segunda B con tanto cambio y tanto malestar”

El delantero del Salamanca CF UDS, Edu Ubis, reconoce en SALAMANCA24HORAS que la temporada tuvo mucha incertidumbre en el club y que los cambios no dieron estabilidad al club. Además, con siete goles, fue uno de los máximos goleadores del equipo.

Valoración de la temporada. “Yo creo que, al final, tanto a nivel individual y colectivo es un poco la incertidumbre de todo el año. Ha sido un año irregular. Empecé jugando, me lesioné, volví a coger confianza, luego no me salieron las cosas… en el tema colectivo, lo que hemos vivido este año no lo he vivido nunca en un equipo de Segunda B con tanto cambio y tanto malestar. Los jugadores hemos cumplido el objetivo”.

Críticas. “En cierta parte, la afición es la afición. Puede decir lo que quiera. Yo sí he sentido el apoyo de muchos y el no apoyo de otros tantos. Me quedo que entre Copa RFEF y Liga he sido el máximo goleador con Hugo. No puedo valorar mi temporada como mala. He metido siete goles en quince partidos de titular”.

Tema económico. “Económicamente sí es cierto que te van a pagar pero tardan en pagarte. El tema de la gestión está como está. El dueño es de México y tendrá sus problemas para el tema de traer el dinero pero mientras terminen pagando no se les puede achacar nada. El club se ha comprometido a pagarnos el 100%. Estamos esperando a que nos paguen todo”.

Futuro. “No tengo ni idea. El club no se ha puesto en contacto conmigo ni para decirme ni sí ni no. Yo estaría dispuesto porque es un gran club y una gran ciudad y jugar en el Helmántico es una pasada. Pero de momento no sé nada”.

Próxima Segunda B. “Está todo en el aire. Tengo entendido que se va a generar la Segunda B Pro. No sé cómo lo harán realmente. Creo que al final puede ser positivo y la Segunda B como conocemos ahora va a ser un poco más”.