El alcalde de Terradillos anima a los vecinos a cortar carreteras si la Administración no traslada a los okupas de El Encinar

Alejandro Álvarez afirma que la Subdelegación conoce el problema desde el febrero "y no ha hecho caso", por lo que si no hay respuesta en breve "tenemos que actuar con presión política y popular"

"Han generado molestias, no se han adaptado a la convivencia, incluso han delinquido, además de formar parte de una guerra de clanes con un muerto". Así se ha referido el alcalde de Terradillos, Alejandro Álvarez, al grupo de okupas que se encuentra en la urbanización El Encinar tras el crimen de 'El Chispi'.

A preguntas del Grupo Popular durante el pleno extraordinario celebrado este jueves, el alcalde recordó que se ha negociado la marcha de este grupo de unas 20 personas, "comprometiéndose a solicitar el traslado a otras provincias de Castilla y León, porque ellos se quieren ir". Según manifestó Álvarez, esta familia sigue en guerra con otro grupo de Salamanca, con seguimientos hasta la entrada de la urbanización, "que han requerido el despliegue de hasta cinco patrullas de la Guardia Civil en El Encinar".

De ahí, que inste a la Junta, a la Subdelegación y a la Delegación del Gobierno para que pongan los medios necesarios y sean trasladados fuera de Salamanca "porque son gente que está amenazada y puede haber daños colaterales". Álvarez manifestó que es partidario de realizar presión para exigir "una solución rápida al conflicto", porque no es un problema de convivencia "es de seguridad".

"Ellos se quieren ir de El Encinar, no los estamos expulsando nosotros", ha dejado claro el alcalde. En el caso de que la Junta de Castilla y León no consiga reubicarlos, la única opción que queda, además de reforzar las medidas de seguridad, "es la presión popular para desalojarlos, cortar la carretera, la Gran Vía o ir a Valladolid a manifestarse, vamos contra personas que no saben comportarse", puntualizando que las competencias para trasladar a este grupo corresponden a la Administración regional.

El primer edil aseguró que se ha dado un margen a la Subdelegación del Gobierno, pero si no hay respuesta en un plazo razonable de 15-20 días "tenemos que actuar, la presión tiene que ser política y popular, hay que darle visibilidad". En este sentido, recordó que se le solicitó más presencia de la Guardia Civil a la Subdelegación "y no nos ha hecho caso a reivindicaciones realizadas desde febrero".

Más de 10 cámaras de vigilancia en Los Cisnes y El Encinar

Álvarez también ha anunciado la inmediata colocación de cámaras públicas tanto en El Encinar como en Los Cisnes, entre 10 y 15, destinando 87.000 euros. Respecto a su instalación en portales, apuntó que se trata de un tema "complejo", por lo que será cada comunidad de vecinos la que adopte las medidas de seguridad que considere.

"Investigamos si hay gente que colabora en actividades delictivas"

Cámaras en la vía pública para evitar ocupaciones de inmuebles y los servicios de una empresa experta "en seguimientos discretos", porque el Ayuntamiento sospecha que puede haber una infraestructura asentada en las urbanizaciones que ofrece ayuda a las personas que han ocupado viviendas o tienen intención de hacerlo. "Investigamos si hay gente que colabora en actividades delictivas".

Elena Diego: "Hay que intentar calmar a los ciudadanos, es un asunto delicado"

"Hay que intentar calmar a los ciudadanos", afirmó la portavoz socialista Elena Diego durante su intervención, que acusó al Grupo Popular de "deslealtad" por llevar al pleno un asunto como éste, mientras se realizan gestiones que consideró "delicadas". Diego criticó que desde el salón de plenos se promueva el corte de carreteras, "porque pueden ocurrir cosas graves y somos responsables".

Asimismo, le recordó al alcalde de Terradillos que la Subdelegación está a la espera de recibir del Ayuntamiento las medidas que considere que hay que tomar para zanjar esta situación. La concejala socialista también quiso explicar que "todos estamos a una" en este tema, pero pidió prudencia. El Ayuntamiento tiene competencias y presupuesto determinado, afirmó, "por lo que no se pueden crear falsas expectativas" a las comunidades de vecinos para que adopten medidas de seguridad.

Investigan el asalto de madrugada a una vivienda habitada en El Encinar

El Grupo Popular también aseguró que la preocupación de los vecinos "es máxima" tras el intento de asalto, la madrugada del pasado fin de semana, en una vivienda habitada, un hecho que ya investiga la Policía. "Hay que tomar medidas, es un problema muy serio". El alcalde respondió que ya se está investigando, a la vez que anunció que a los cuatro agentes de la Policía Local se incorporarán otros tres en dos meses.