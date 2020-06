​Javi Grillo, una de las revelaciones de la Segunda B: “Soy un jugador que le gusta combinar y tengo buen desplazamiento en largo”

Una de las revelaciones de la Segunda B ha sido Javi Grillo. El centrocampista abulense ha cuajado un gran año en el Villarrubia, en su debut en la categoría de bronce, y ahora está a la esperar de dirimir su futuro. Javi Grillo atiende a SALAMANCA24HORAS y explica cómo ve la próxima temporada en la Segunda División B.

Campaña en el Villarrubia. “A nivel individual, sí me costó al inicio de temporada. Los primeros partidos no jugaba mucho pero fui aprendiendo de la gente de mi posición con experiencia. Me dieron muchos consejos. El míster me dio la oportunidad en Sanluqueño y desde ahí todo han sido momentos buenos. Llevábamos una racha buenísima y tuvimos luego un bache en Don Benito. Estábamos bastante bien. Y yo creo que iba a más. Los compañeros confiaban más en mí. Este virus me ha dejado sin poder demostrar todo lo que tengo. Me han ayudado mucho Julio de Dios, Arroyo o el capitán Toni”.

Futuro. “Con lo que ha sucedido, es un poco complicado y se está haciendo largo. Tengo la oferta de renovación de Villarrubia y de momento no tengo nada más. Voy a esperar porque he sumado minutos y he jugado bastantes partidos”.

Posibilidad de jugar en un equipo charro. “Soy de Sotillo de la Adrada, un pueblo de Ávila. Es bonito tener tres equipos es una misma provincia. Yo, como castellano y leonés, les deseo lo mejor. Soy mucho de mirar clasificaciones porque soy un amante del fútbol y, al igual, sigo al resto de equipos de la categoría”.

Próxima Segunda B Pro. “Creo que por una parte habrá cinco grupos de 20 equipos. Yo creo que el nivel va a ser un poco inferior al tener 100 equipos. No es por menospreciar a nadie, porque yo también vengo del barro. Algunos equipos van a subir y no van a tener presupuesto para poder hacer un equipo competitivo. En Segunda B es difícil sumar puntos. Pero también es una posición mejor para equipos que quieran estar en la Liga Pro, que va a ser profesional”.

Características. “Éramos un equipo para tener la posesión de balón y yo soy un jugador que le gusta combinar y tengo buen desplazamiento en largo. Me gusta lanzar a puerta desde lejos. Éramos un equipo que íbamos todos a una. Cuando hay que ponerse el mono de trabajo, también me lo pongo”.

Diego Hernansanz, nuevo DD de Unionistas. “Sé que estaba ayudadando en el tema deportivo en Villarrubia. Me enteré hace unas semanas que no continuaba allí y que firmaba por Unionistas. Nunca he hablado con él”.