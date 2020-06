​Guille Vallejo: “Creo que he hecho buena campaña aunque he tenido mis fallos”

Guille Vallejo jugó 25 partidos la última temporada en Guijuelo. El portero burgalés encajó 23 goles, menos de uno por partido. Además, a pesar de estar durante tres partidos en el banquillo, siempre noto la confianza del técnico Ángel Sánchez; mucho más tras la llegada de Molina en el mercado invernal.

Campaña en el Guijuelo. “Creo que, tanto a nivel colectivo como individual, empezamos siendo un equipo nuevo. Nos costó coger las ideas del míster y tuvimos un inicio de campaña irregular. Luego comenzamos a encajar las piezas y a creer en nosotros mismos. Creo que si la temporada sigue, podríamos haber optado a grandes cosas. El verdadero cambio se vio en Irún a pesar de la derrota, pero a partir de Navidad es que el equipo llega en muy buen momento y nos notábamos superiores”.

Confianza de Ángel Sánchez. “Todo influye: confianza del entrenador, de los que le rodean y de los compañeros. Creo que he hecho buena campaña aunque he tenido mis fallos. El portero es el jugador que más expuesto está. Si yo fallo en una salida y acaba en gol, no es lo mismo que si un atacante falla un mano a mano”.

Encajó menos de un gol por partido. “Creo que soy el segundo menos goleado del grupo, por detrás de el de Logroñés que han acabado primeros”.

Próxima campaña. “Se dicen muchas cosas: que si diez grupos de diez equipos, que se empieza en octubre, la Segunda B Pro… de momento, hay que esperar. Al final, cuantos más equipos haya en la categoría, creo que la categoría baja el nivel. Yo era partidario de que hubiese ascensos y descensos”.

Futuro. “Estoy abierto a posibilidades. No voy a seguir en Guijuelo y todo lo que venga, bienvenido sea”.