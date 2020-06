​Guille Andrés, sin oferta actual de renovación: “A mí sí me gustaría quedarme y siempre he dicho que Unionistas es mi segunda casa”

Unionistas ha dicho adiós a gran parte de la plantilla de la pasada temporada. Sin embargo, el club todavía no se ha pronunciado en dos jugadores: José Ángel y Guille Andrés. El delantero valenciano atiende a SALAMANCA24HORAS para explicar su situación actual y repasar su temporada en el club blanquinegro.

Campaña de menos a más en lo colectivo. “Es verdad que empezamos mal con Roberto y yo personalmente porque no tenía muchos minutos. Con la llegada de Jabi sí es verdad que tuve mucho más protagonismo. Pasamos ronda de Copa del Rey y jugamos contra el Madrid. Fuimos de menos a más. Terminamos muy bien y creo que si la temporada hubiese terminado en el terreno de juego, estaríamos más arriba”.

Competencia en el ‘9’. “David llegó como un fichaje para competir conmigo y al principio costó entrar con el equipo. Él tuvo una racha muy buena hasta que se fue en Navidad. Cuando empecé a contar con minutos, el 9 es mi posición”.

Siete goles entre Liga y Copa. “Me hubiera gustado meter más goles pero siete entre Liga y Copa es una buena cifra sabiendo que quedaban diez partidos. Creo que podría haber marcado más. El último partido acabamos goleando e hice un gol. Me encontraba con la confianza del míster. Un delantero también se ve más por cifras y por juego. Intento aportar también más ayuda en vez de cifras. El gol ante el Barakaldo fue el más raro de mi vida porque metí gol a los segundos de entrar”.

Cómodo con De la Nava. “Estamos muy cómodos. Me llevo muy bien con él y creo que es el mediapunta con el que mejor me he entendido. Tenemos ese feeling que nos hace, sin vernos, saber lo que va a pasar”.

Renovación por el club. “Mi situación actual es que no sé nada. Sí que es verdad que Diego se presentó y habló conmigo. Me dijo que ya hablaríamos. He estado al tanto de todo y hablando con compañeros. He visto que han tomado decisiones. A mí sí me gustaría quedarme y siempre he dicho que Unionistas es mi segunda casa. Soy uno más. El año pasado ya renové porque el club es diferente, la ciudad me gusta y los compañeros hacen muy buen grupo. El año pasado renové a la baja y acepté porque estaba a gusto en el club y las condiciones me gustaban. Sabía que podía tener más protagonismo y tener importancia. Es cierto que al principio no pasó eso pero con la llegada de Jabi sí sucedió”.