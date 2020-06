​Unai, sobre un posible regreso a Unionistas: "Es en el sitio que más a gusto he estado"

Unai dejó el pasado verano Unionistas para enrolarse en las filas del Arenas. El extremo cántabro no ha contado con el protagonismo que deseaba pero nunca ha bajado los brazos para encontrar sus oportunidades. Ahora, reconoce en SALAMANCA24HORAS que en Unionistas es en el sitio que más a gusto ha estado.

Temporada en el Arenas. "Al principio teníamos una plantilla muy nueva y tuvimos que cambiarnos a otro campo. El inicio fue un poco duro porque ese cambio no nos favorecía. Acabamos la primera vuelta con una racha muy buena y cuando empezó la cuarentena estábamos con confianza".

Se ha resistido el gol. "Ha sido un año diferente al de Unionistas. A veces encajas mejor en un estilo que en otro. No tuve la continuidad de Unionistas".

Crecimiento como jugador. "He mejorado en sobrellevar situaciones difíciles para un jugador. Mi rol no era el que esperaba pero me he adaptado y he entrenado a tope. Tenía claro que hay que remar todos a una.

Próxima campaña. "Lo que hablo con compañeros y entrenadores es que va a ser rara por cómo va a ser la pretemporada, porque se puede jugar a puerta cerrada y por el daño económico que pueden sufrir los clubes".

Unionistas. "Ha sido en el sitio que más a gusto he estado".