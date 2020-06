​Estafa: ni tus vecinos te han denunciado, ni te ha escrito el Ministerio de Sanidad por no llevar mascarilla

Los ciberdelincuentes se aprovechan de cualquier nueva situación para intentar sacar redito ilícito de sus triquiñuelas a base del ciudadano. La última tiene relación con el uso obligatorio de las mascarillas.

Así el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil se ha hecho eco de una cieberestafa que se está notificando en los últimos días. Se trata de un correo electrónico, en el que suplantan la identidad del Ministerio de Sanidad, en el que se informa que el usuario ha sido denunciado por sus vecinos por no llevar mascarillas. De esta forma redirigen, a través de un enlace, al usuario para caer en su trampa y sacar partida de esta confusión.

La Guardia Civil aconseja no abrir ningún enlace, ni descargar los archivos adjuntos: “Que el cibercrimen intente engañarte diciendo que tus vecinos te han ‘delatado’ por no llevar mascarilla, es de chiste”, asegura el GDT de la Guardia Civil a través de su cuenta de Twitter.

El #COVID19 es un asunto muy serio. Que el #cibercrimen intente engañarte diciendo que tus vecinos te han “delatado” por no llevar mascarilla, es de chiste. #NiCaso:

NO sigas enlaces incluidos en correos de contactos desconocidos

NO descargues adjuntos de remitentes sospechosos pic.twitter.com/ir2S3nwKlk