Pereña no abre este verano las piscinas y suspende verbenas y festejos taurinos de sus fiestas

Pereña de la Ribera no abrirá este verano las piscinas municipales y suspende tanto las verbenas como los festejos taurinos de sus fiestas patronales de septiembre. "En este contexto de incertidumbre y desconocimiento de cómo va a evolucionar la pandemia, hemos decidido no abrir la piscina y suspender los actos festivos en los que no pueda garantizarse el cumplimiento de las medidas de distanciamiento".

"No podemos permitirnos dar un solo paso atrás"

Así lo explica el alcalde de la localidad arribeña, Luis Rodríguez, a sus vecinos, en dos decisiones "difíciles para toda la Corporación, en las que además a nivel personal posiblemente haya pesado en exceso mi profesión de médico, pero prefiero ser miedoso a ser temerario, ser cauteloso a ser imprudente. Es posible que luego no pasara nada y que alguien me lo eche en cara, pero hemos estado tan cerca del abismo que no podemos permitirnos dar ni un solo paso atrás y mucho menos aquí, en nuestro pueblo, con la mayor parte de los vecinos especialmente vulnerables a la enfermedad".

Apelando a la responsabilidad individual de cada vecino para continuar con las medidas sanitarias, el alcalde asegura que aprovecharán el verano sin piscinas para mejorar las instalaciones con riego automático y reformando el bar, cerrado los últimos años.

Por lo que se refiere a las fiestas patronales de septiembre, el Ayuntamiento propone un programa alternativo de actividades, para lo que convocará a una reunión a las peñas el primer fin de semana de julio "para entre todos confeccionar el programa de fiestas para este año".

Rodríguez indica que, aunque el periodo más crítico de la pandemia ha pasado, “seguimos viviendo días de gran responsabilidad individual. Ahora que las medidas de confinamiento empiezan a suavizarse nuestra actitud y el cumplimiento de las medidas dictadas por las autoridades sanitarias es fundamental para contener la difusión de un virus que sigue entre nosotros".

El alcalde recuerda a sus vecinos la necesidad de llevar mascarilla en lugares públicos, el mantener la distancia de seguridad de dos metros y el lavado habitual de manos, "las medidas más eficaces para contener el covid-19 y disminuir la posibilidad cierta de un rebrote que ponga al sistema sanitario al borde del colapso".