Vecinos de Sotoserrano denuncian "el derroche" de 63.000 euros del Ayuntamiento

Un grupo de vecinos de Sotoserrano, agrupados en una plataforma, ha denunciado "el derroche" del Ayuntamiento, destinando 63.000 euros de Planes Provinciales de la Diputación al cambio de lugar de un transformador eléctrico.

Un cambio de ubicación que consideran "reprobable, injusta y presuntamente ilegal" y que fue aprobada en el último pleno. De los 100.000 euros de Planes Provinciales, un 63% se destinan a cambiar de lugar un transformador. Un gasto que esta plataforma vecinal no considera ni urgente ni necesario, "más en un momento como el actual, cuando se necesita el dinero para otras cosas prioritarias y ayudar a los vecinos en un momento complicado". Planes Provinciales, afirman, que deberían ir destinados a arreglar captaciones de agua, caminos y pistas en mal estado o al arreglo de tramos de desagües.





Para esta plataforma, la inversión aprobada en pleno obedece a otros intereses que no son generales. "El transformador funciona perfectamente, pero está justo pegado a la vivienda de un concejal, familiar del alcalde", el popular Sebastián Requejo.

Como explica un portavoz de los vecinos a SALAMANCA24HORAS, la casa del concejal de Urbanismo se construyó pegando al transformador. "No nos parece justo que se gaste el 30% del presupuesto total del municipio en una obra que no es un beneficio, ni un bien común sino para un beneficio particular de un miembro del Consistorio, por lo tanto presuntamente estarían entrando en conflicto de intereses".

Los vecinos consideran que estos 63.000 euros "deberían destinarse a ayudar a las personas afectadas por la crisis social y económica que deja la pandemia del covid", explicando que se sienten "impotentes por ver al frente de Sotoserrano "a una persona que está más preocupada en solucionar asuntos personales y familiares que velar por el bien común".