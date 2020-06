Vuelven los ataques del lobo a la comarca de Vitigudino con cuatro ovejas muertas y 15 heridas en Barreras

La organización agraria UCCL ha vuelto a pedir el control poblacional del lobo ante los reiterados ataques al ganado. Los últimos, en la pequeña localidad de Barreras, perteneciente a Villasbuenas, en la comarca de Vitigudino que ha dejado cuatro ovejas muertas, el aborto de tres, 15 ovejas heridas y nueve desaparecidas y otras dos bajas "debido posiblemente al estrés".

Cansado de los reiterados ataques, los ganaderos de la zona se concentraron este domingo junto a la explotación afectada "porque se encuentran indefensos y no soportan más esta situación, que pone en evidencia que el sistema no está funcionado, y que la convivencia entre el lobo y la ganadera no es posible. No sólo no hay resarcimiento patrimonial sino que de momento no se están tomando las medidas oportunas para eliminar la conflictividad generada".

Con una situación que consideran "insostenible", los ganaderos "no aguantan más" y se congregaron en los alrededores de la explotación a la espera de una respuesta y una solución por parte de los técnicos de Medio Ambiente, puesto que la situación se hace ya insostenible.

Con este ataque en Barreras son varios los ataques que determinan que el lobo campa a sus anchas por esta zona, tanto en Saldeana, La Zarza de Pumareda, Villasbuenas, Lumbrales y el resto de localidades, "con unos ganaderos indefensos tanto por parte de las administraciones como por la soluciones que aportan".

Con esta situación, UCCL reclama agilidad en el pago de las compensaciones por los daños en explotaciones ganaderas, que llegue a cubrir tanto los directos como el lucro cesante que ocasiona a los ganaderos, al objeto de garantizar la rentabilidad de las explotaciones. Asimismo, exige a la Consejería de Medio Ambiente que ponga los medios necesarios y que tome las medidas para resolver los casos en los que se han producido ya los ataques, "pues suponen un elemento más para agravar la profunda crisis de rentabilidad por la que están pasando las explotaciones ganaderas de nuestra provincia".