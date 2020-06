​Hernán Pérez desgrana el presente y el ‘futuro’ de Unionistas: “Buscamos gente con mucha hambre, compromiso y que sepa la exigencia de este club”

Diez días ha cumplido Hernán Pérez en Unionistas. El entrenador asturiano muestra su ilusión y ambición por sentarse en el banquillo del club blanquinegro y desgrana en SALAMANCA24HORAS lo que quiere de Unionistas en el verde.

Ya han pasado diez días desde tu llegada a Unionistas. ¿Cómo lo has vivido?

“Cada minuto que pasa dentro del club, vas conociendo a la gente. Estoy más contento y más ilusionado… con muchas ganas de empezar lo que es el césped. Hay un trabajo sensacional con Diego. ”.

Diego Hernansanz contactó contigo al poco de llegar al cargo. ¿Tuviste claro desde el inicio que eras la primera opción?

“YO había hablado con Diego antes de que él fuera director deportivo pero yo no sabía que él lo iba a ser. En el momento que supe que iba a ser el director deportivo, me ilusioné. Cuando recibí su llamada fue todo muy rápido”.

Más allá de los que conocieses, ¿a quién le pediste referencias sobre el club?

“El mundo del fútbol es muy pequeño a pesar de que somos muchos jugadores y entrenadores. Le pedí referencias a Aguirre, que le tengo mucho respeto. Con él confirmé todo lo que esperaba”.

¿Qué sensaciones te transmite el proyecto de Unionistas?

“Seriedad, ilusión y fiabilidad. Esta temporada va a ser complicada para todo porque no se conoce ni la fecha de inicio. Tengo mucha ilusión y con la transparencia que trabaja será todo mucho más fácil”.

Pisas Salamanca y tienes 48 horas muy intensas. Reuniones con Diego y Garci, cuerpo técnico y toma de decisión sobre el futuro de jugadores que acaban contrato.

“Fueron un no parar y establecer un poco los cimientos de lo que queremos del primer equipo. He conocido a casi toda la gente del club. Vamos a ir con paso tranquilo pero firmes y seguros. Va a ser un verano muy largo y atípico y queremos que todas las decisiones sean consensuadas pero también firmes y seguras”.

Quedan dos jugadores con contrato sin renovar: Guille Andrés y José Ángel. ¿Has pedido que se queden?

“Terminan contrato y la idea nuestra es paso a paso. Primero hemos hablado con el director deportivo con la gente que estaba cedida y con los que acababan contrato. Estamos estudiando los dos casos. Tenemos que valorar la situación de los jugadores que tienen sobre la mesa. Son dos buenos jugadores y a los entrenadores nos gustan los buenos jugadores”.

Esta campaña, todos los entrenadores están hablando mucho sobre la preparación física. ¿Seguirá Raúl Carabias como preparador físico? ¿Qué has podido hablar con él? ¿Buscaréis a alguien de tu confianza?

“El cuerpo técnico va a seguir al completo. Una de las condiciones que yo puse para ser entrenador de Unionistas es que tenía conocimiento que eran buenos trabajadores y grandes personas. Sigue Garci, Turi, Carabias, Yeray, los delegados…”.

Durante la semana de trabajo, ¿cómo estructura Hernán Pérez las sesiones y el enfoque previo al partido?

“Por ponerme una virtud es que soy muy trabajador. Vivo por y para el fútbol. Analizo a mi equipo y al rival. Intento tener el máximo conocimiento de jugadores, escenario y de equipos. Soy muy meticuloso. Soy joven y hace poco que estaba en la parte de jugador, me considero cercano al futbolista”.

En el césped, una temporada corta pero muy intensa para lograr el primer objetivo. En tu presentación dijiste que todos buscan ganar. ¿Cómo va a tratar de ganar en el verde Hernán Pérez?

“Creo que tenemos que tener el control de la pelota. El Reina Sofía es de dimensiones muy buenas y muy grandes. El césped artificial te obliga a tener la pelota controlada y por abajo; si vota se desorganiza todo. Sabemos que los equipos vendrán a hacer lo mismo”.

En una entrevista realizada a Nespral, Jairo Cárcaba, Cervero y De la Nava, todos coincidían en tu análisis de los rivales. Entiendo que es clave dónde atacar y dónde protegerse.

“Es fundamental. La idea del equipo tiene que estar por encima de cualquier cosa. Sería de necios no reconocer que el rival también juega. El análisis del rival es algo fundamental y cada vez hay más analistas en los cuerpos técnicos. Es una parte muy importante”.

En Barakaldo, en diciembre, optaste por firmar jugadores de tu confianza de Asturias. ¿Has realizado también esa petición en Unionistas?

“En Barakaldo llegué tarde y la plantilla estaba casi hecha. En diciembre sí confiaron en mí. Es muy importante conocer a los jugadores en lo extradeportiva. Ahora estamos en sintonía con el cuerpo técnico y el directo deportivo. Buscamos gente con mucha hambre, compromiso y que sepa la exigencia de este club; más allá de que también sean buenos jugadores”.

Diego Hernansanz explicó en su primera rueda de prensa que quería un equipo con un portero que jugase con los pies; laterales largos; dos centrales fuertes; un pivote; dos jugadores con él; extremos rápidos… ¿Estáis en la misma línea?

“Sí. La tendencia del fútbol es que las jugadas sean muy cortas. Entre dos y cinco segundos para hacer gol. Las características que dijo Diego son las mismas que las mías”.

Entonces sería un esquema 1-4-3-3. ¿Dónde pondrías a De la Nava? En tu presentación dijiste que te gustaría que jugase por detrás del punta.

“Los esquemas te los hacen variables los futbolistas. Puede ser con un pivote parado y dos centrocampistas con más o menos recorrido; o con dos jugadores más posicionales y un mediapunta. La velocidad en el fuútbol no se mide por cómo se traslada un jugador de un lado a otro, sino porque el pensamiento. Carlos va un segundo antes con su pensamiento. Xavi no corría mucho pero cuando la pelota pasaba por sus pies, se aceleraba”.

¿En qué esquemas te sueles mover en el terreno de juego?

“El 1-4-3-3 y 1-4-4-2 son los que más me gustan. También hay que saber dominar el 1-5-3-2 o el 1-3-5-2. El campo del Reina Sofía es un campo muy ancho es que si juegan con tres atrás con buen pie te hace tener mucha presencia en campo contrario. Eso nos daría mucha ventaja porque obligaría al rival a jugar en su campo. Queremos que el balón esté en campo contrario”.

También explicó Diego Hernansanz que quería un equipo de 19/20 jugadores. ¿Tú también eres de la misma opinión? ¿Qué ventajas tiene formar una plantilla corta?

“Vamos a ver cómo es el formato de competición. Si es a 18 jornadas, es mejor tenerla corta porque así están todos enchufados. Me gustaría tener el nivel de la plantilla muy parejo. Teniendo una plantilla corta, todos van a estar muy enchufados. Los partidos van a ser finales desde el primero. En cuanto a la edad de los jugadores, es lo que menos me preocupa. De hecho, prefiero a la gente joven porque tiene más hambre si hablo de igualdad en la calidad. La portería para mí es fundamental y el nivel de los porteros tiene que ser parejo y que sea del mismo perfil para que, juegue quien juegue, el equipo no varíe. Si tienen que ser dos senior, dos senior; si tienen que ser dos sub23, pues sub23”.

El ADN de Unionistas en Segunda B ha sido un equipo combativo, de trabajo, lucha, pelea y balón parado. Con el modelo que se ha ido explicando parece que va a quedar atrás. ¿Será Unionistas un equipo atrevido y que intente llevar el peso del partido a través de la combinación?

“El balón parado va a ser determinante y ser aguerrido va a ser fundamental. La Segunda B, a 38 jornadas, era muy igualada; pues ahora mucho más. Queremos mantener las virtudes de estos años de Unionistas y añadirle el juego a través del balón, porque nos lo condiciona el campo”.

Y sin balón, ¿qué equipo prefieres: que tenga el press pérdida integrado o un equipo que repliegue?

“Tenemos que ser ambiciosos y jugar en campo contrario. Para eso, no podemos replegar. Está claro que habrá partidos que tengamos que optar por otra situación. Yo creo que la gente va al fútbol a divertirse y meterse a atrás no merece la pena. Eso sí, habrá situaciones de partido que no te quedará otra. Pero quiero apretar arriba y presión tras pérdida”.

Actualmente, Unionistas cuenta con nueve jugadores con contrato. ¿Qué conoces de ellos?

“La conozco muy bien. Evidentemente, desde que me nombran entrenador mi misión es ver todos los partidos. Desde la jornada 1 hasta la segunda vuelta hasta el final, he visto todo y tengo una información mucho más fiable. Intento buscarle los defectos para ver si son útiles porque las virtudes ya las conocía”.

¿Has pedido la salida de alguno de ellos puesto que no cuentas con él para la próxima temporada?

“No se va a imponer nada a nadie. Pero sí es verdad que tenemos que reforzar el equipo porque queremos 18/19 jugadores. Queremos gente que iguale o mejore lo que tenemos. Lo que hablamos es que queremos 18/19 titulares. No descarto tampoco que salga nadie con contrato porque el fútbol no te permite descartar nunca nada. Si incorporamos algún jugador y el jugador que está aquí cree que no va a tener minutos, quizá sea el propio futbolista el que solicite”.

¿Has podido hablar con los jugadores de la actual primera plantilla?

“No he podido hablar con ellos. Sí es cierto que hablé con De la Nava al hacerme oficial y sí he podido saludar a los capitanes pero no he podido profundizar con ellos. En cuanto llegue a Salamanca, sí me gustaría poder hablar de manera individual con todos para explicarles qué es lo que se quieren de ellos”.

Álvaro Romero cuajó una gran temporada y el club le ha pedido una bajada de sueldo. ¿Crees que estará con vosotros en la próxima campaña?

“Es una de las cosas que dejé clara a la dirección deportiva. Para mí, Álvaro Romero es un jugador fundamental. Evidentemente si llega algún equipo que paga su cláusula o llega a un acuerdo con el club, pues daré mi opinión. Si la pregunta es solo como entrenador, es fundamental y se cuenta con él al 200%”.

Garci explicó durante una entrevista a SALAMANCA24HORAS que habrá jugadores del juvenil en la primera plantilla. El salto es grande: de Juvenil Regional a Segunda División B.

“El salto es muy grande porque ya cuesta con los de División de Honor. De mano vamos a contar con varios jugadores juveniles porque el club entienden que pueden dar el nivel y a mí me gustaría verlos. Todo el mundo merece una oportunidad. Varios juveniles harán la pretemporada”.

Tenéis margen en el mercado de verano. ¿Qué prototipo de jugadores vas a pedirle al director deportivo?

“Nosotros creo que no vamos a ser los primeros en escoger debido a la situación económica. Vamos a buscar gente joven, que conozcamos y con experiencia en la categoría. Pero tenemos que tener paciencia y saber esperar. Tendremos que estar atento para, en los últimos días, traer a algún importante que se quede colgado”.

Unionistas es un club modesto pero eso no quiere decir que no tenga recursos. ¿Por dónde pasan tus peticiones al director deportivo? ¿Habrá jugadores con los que ya hayas coincidido?

“Creo que Unionistas es un club modélico. La gente quiere jugar en Unionistas. Creo que conocemos que conocemos bastante bien todos los grupos de Segunda B. Si podemos incorporar a un futbolista de perfil defensivo y hacer una gran inversión ahí, lo haremos. Lo que queremos es que la gente que venga tenga claro qué quiere. Yo espero que haya jugadores en Unionistas con los que haya coincidido. Porque cualquier puede detectar cuáles son los jugadores buenos pero la diferencia la marca el aspecto personal. Si ya ha trabajado contigo, es más sencillo. Espero que podamos traer a alguno que ya conozco. ¿Nespral? Se está recuperando de una lesión, yo le conozco mucho pero creo que va a tener muchas cosas. Él tendrá que valorar si va a un equipo que le pague más dinero o estar con un entrenador de su confianza. Pero lo primero es que recupere”.

Más de la mitad de los partidos de la competición van a ser en hierba artificial, ¿crees que hay que firmar jugadores con buenos registros en esta superficie?

“Creo que lo que hay que buscar son buenos jugadores. Si conoce la hierba artificial, le puede dar una ventaja. Pero el césped de Langreo no es igual que el del Reina Sofía.

¿Qué sensaciones te dio el nuevo Reina Sofía?

“Por un lado, me gustó porque las obras van a buen ritmo y la instalación está bien situada. Me preocupa el césped porque hay zonas despegadas. Pero sé que Unionistas y una ciudad como Salamanca merece un campo en condiciones”.

La Segunda B 2020/21 está en un momento incierto. No se conocen las composiciones de los grupos, ni el tamaño de los grupos… ¿cuánto perjudica eso a la planificación?

“Lo que más perjudican son las fechas… lo que hagan los rivales, poco puedes hacer. Vamos a ver si próximamente se saben las fechas para poder trabajar las pretemporadas. Los jugadores llevan mucho tiempo inactivos y la pretemporada va a ser más larga. Los grupos no se suelen saber hasta que se está en pretemporada. Cuanto más tarde empiece la liga, más amplia va a ser la pretemporada. Lo normal son seis semanas; si empieza en octubre, van a ser ocho o nueve porque el formato de competición te obliga a ir muy fuerte”.

Si Unionistas juega contra el resto de equipos de Castilla y León, será un grupo poderoso.

“Nuestra composición de lugar nos hace entender que los criterios serán geográficos y el grupo será fuerte. Eso va a obligar a que tengamos que hacer las cosas desde el inicio. No es lo mismo fichar si vas a jugar en este grupo que si tenemos que ir al País Vasco”.

Entiendo que desde el club se estará muy pendiente a los playoff de ascenso a Segunda División pero también a los de ascenso a Segunda B. ¿Puede ser este último un buen lugar para ‘pescar’ jugadores?

“Ojalá pudiéramos pescar en el que se va a jugar a Segunda A pero esos jugadores tendrán unas prestaciones altas. Nuestra manera de entener el mercado es ese salto de Tercera a Segunda B. Así podemos verle en partidos de máxima exigencia de playoff”.

¿Cuál es el mensaje que manda Hernán Pérez a la afición de Unionistas?

“La afición de Unionistas, y no quiero venir a ganarme el cariño de nadie sin demostrar nada, espero que esté en el campo. Es lo que más me preocupa. Si a nosotros nos dejan meter a nuestra gente al campo, es el mejor fichaje que podemos hacer. La afición de Unionistas es diferencial respecto a los demás equipos”.