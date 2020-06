Chema Sánchez, sobre el play off de ascenso: "Creo que no debía haberse disputado"

Otro punto que destaca el técnico es que "es imposible cumplir con los protocolos sanitarios que marca el CSD porque nosotros no somos profesionales", recordando que cuenta con jugadores de cuatro provincias distintas que no pueden marchar del pabellón a sus casas porque "trabajan". "Estamos arriesgando mucho porque nos han forzado a arriesgar. Los intereses que hay para mí desde el punto de vista electoral por parte del señor Rubiales y también por parte del fútbol, que no tienen nada que ver con el fútbol sala, nos han arrastrado y han hecho que este play off se juegue", sentencia antes de recalcar que "lo vamos a preparar a pleno rendimiento y como absolutos profesionales".