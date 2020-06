El mejor tuitero del atletismo en España vive en la calle y lleva tres meses sin conexión a internet: Resuelto el misterio sobre Joaquín Carmona

Su cuenta, repleta de datos, exclusivas y, en definita, sabiduría sobre el mundo del atletismo, dejó de publicar tuits de la noche a la mañana. Su silencio hizo temer a muchos lo peor, ya que no era muy conocido fuera de Twitter. Pero no, el virus no había acabado con él.

Tal y como ha revelado el periodista Alfredo Varona, de Sport este lunes, 15 de junio, Joaquín Carmona es un indigente. Una persona que vive en la calle, en Madrid, y que, con sus pocos medios, se conecta en bibliotecas para mantener viva su cuenta de Twitter, que tiene miles de seguidores, gracias al wifi de estos centros.

La declaración del estado de alarma, claro, con el cierre de las bibliotecas de por medio, le ha impedido mantener viva su cuenta, seguir contestando dudas y ofrecer sus opiniones y avalado por expertos. Su último tuit fue realizado desde la estación de Atocha, cuando estaban cerrando la estación en los primeros momentos más duros de la pandemia.

Y es que Joaquín Carmona no ha podido quedarse en casa durante el Estado de Alarma, porque tal como publica Varona, no la tiene.

Tras publicarse su historia, ya ha comenzado un movimiento en Twitter que se ofrece a canalizar cualquier forma de ayuda u oferta de trabajo para sacar a este sabio del atletismo de la calle.