El Plan Renove 2020, clave para reflotar un sector automovilístico muy tocado

Esta semana el gobierno ha anunciado la puesta en marcha un plan de 3.750 millones de euros pensado para apoyar al sector del automóvil, uno de los más afectados por el parón económico de la crisis de la COVID-19. Las medidas, tal y como apunta el comparador acierto.com, permitirán a los conductores ahorrarse entre 800 y 5.000 euros en la compra de su vehículo en función de su situación y características.

Además, llegan en un momento de absoluta necesidad para el sector, pues se calcula que las ventas se han desplomado casi un 73% en el último mes, y que la fabricación ha caído hasta el 97,8%. Por no hablar de la inversión que han tenido que realizar los concesionarios en EPIs y productos desinfectantes –alrededor de los 11 millones de euros– y del cierre de plantas como la de Nissan en Barcelona.

La edad del parque automovilístico español y sus

Un contexto demoledor al que debemos sumarle la peligrosa antigüedad del parque automovilístico español, que hoy alcanza los 12,4 años. Es decir, nuestros vehículos son más viejos que nunca. Asimismo, y de los más de 24 millones de coches en circulación, hasta el 73% superan la década de antigüedad, con los riesgos para la seguridad y el medioambiente que eso implica. Por fortuna, hasta 250 millones de esas ayudas se destinarán específicamente a un programa de renovación del parque del que pueden beneficiarse particulares, autónomos y empresas.

Por comunidades autónomas, los vehículos más antiguos se encuentran en Ceuta y Melilla, Castilla y León, Galicia, Canarias y Castilla La Mancha. En el lado opuesto se sitúan Baleares, Cataluña, Madrid y el País Vasco.



Además, los seguros de los coches viejos suelen ser también más caros, básicamente porque los coches viejos se ven inmersos en mayor número de accidentes, y de una gravedad superior. En concreto, los coches antiguos son protagonistas de 2 de cada 5 accidentes de tráfico. Y los siniestros con víctimas con aquellos que superan los 15 años se han incrementado en más de un 78%. Algo lógico si tenemos en cuenta que la mayoría carecen de sistemas de frenado inteligente, airbags y otros elementos de seguridad.



También se averían con más asiduidad y requieren con más frecuencia del servicio de asistencia en carretera. En definitiva, según las estimaciones de la aseguradora, se trata de coches más “arriesgados” de asegurar.

La apuesta por el vehículo privado en la nueva normalidad

Más allá de las ayudas y con el objetivo de sobrellevar la caída de las ventas, los concesionarios han puesto en marcha toda clase de iniciativas: descuentos, regalo del mantenimiento del vehículo durante el primer año, flexibilidad en el pago de las cuotas, etcétera. En definitiva unas medidas que pueden suponer una oportunidad para muchos consumidores.

A las iniciativas de reactivación del sector hay que sumar otra particularidad propia de la crisis del coronavirus: tras la vuelta a la normalidad son muchos los ciudadanos que apostarán por el vehículo privado para evitar contagios. Entre otros, hasta el 20% de quienes usaban el transporte público. Y si bien aquí se contemplan también las bicicletas y otros vehículos, el dato podría plasmarse en un incremento de las ventas de coches.

El caso de los eléctricos: los españoles, todavía reticentes

Por otra parte, los expertos indican que las ayudas potenciarán la compra de vehículos menos contaminantes. Sin embargo, los datos de acierto.com apuntan a que los españoles todavía son reacios a adquirir este tipo de automóviles. De hecho, el 40% de los encuestados ni siquiera se plantea adquirir uno, y la venta de eléctricos en nuestro país no alcanza ni el 1% del mercado.

De hecho se calcula que hasta el 92% de los consumidores que apuestan por los automóviles eléctricos no llega a amortizar su inversión sin las ayudas del Estado y es necesario recorrer hasta 220.000 kilómetros -de uso combinado durante los 11 años de vida útil que suelen tener- para recuperar el mayor precio de compra. Aquí hay que añadir que España se encuentra a la cola de Europa en puntos de recarga para coches eléctricos –cuenta con unos escasos 7.606–.

El mantenimiento del vehículo: 1 de cada 4 conductores revisa el suyo

Más allá de lo comentado y cuando quedan solo unos días para el fin del estado de alarma y la libre movilidad, el comparador de seguros acierto.com ha querido recordar la importancia de revisar el coche antes de emprender un viaje largo como el que muchos españoles están deseando hacer. Un asunto que cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que nuestros vehículos llevan parados durante semanas.

Por desgracia, las cifras apuntan que hasta 1 de cada 4 conductores no revisará su coche antes de viajar. El estudio también revela que ellas son más precavidas que ellos –solo el 22% de las mujeres reconoce que no prepara adecuadamente su coche frente al 27% de los conductores varones–. La falta de tiempo y el coste de la revisión son las principales razones.



En el caso de las revisiones estipuladas por el fabricante, 2 de cada 5 no las pasan, y el 18% ignora cuándo debe hacerlo. “Revisar el vehículo es imprescindible para conocer en qué estado se encuentra y prevenir accidentes”, comenta Carlos Brüggemann, cofundador de Acierto.com.