Cherofobia: ¿Existe el miedo a ser feliz?

El doctor Juvenal de Mundopsicologos.comexplica como "la felicidad es un momento de la vida en el que estás satisfecho por algo, sea prestigio, sea personal, algo relacionado con un logro. La felicidad es la suma de instantes inolvidable en la vida, que depende de como te sientas, la actitud. La emoción asociada más claramente a lo largo de la historia es la alegría, la forma visual y demostrable". Por otro lado el miedo, «es una emoción primitiva, que nos sirve como carácter positivo para la supervivencia. El miedo al peligro hace que reaccionemos para escapar del momento. El miedo positivo es necesario para evitar dolor. El miedo negativo, es paralizante, no deja que avances, te limita en todos los aspectos de tu vida. Lo vives como algo que tú mismo te impones como limitante, y se observa por medio del “no puedo”, “no seré capaz”, cuando en realidad siempre puedes hacer y conseguir: te paraliza por creencias erróneas que hacen que ni siquiera te planteas hacerlo.

¿Por qué nos da miedo ser felices?

Estamos educados a ser felices, nos enseñan que siempre debemos estar alegres y contentos, y eso es en los dibujos animados. Ser feliz es un momento, un instante, en el que conseguimos la plenitud por lo que seas y nos sentimos bien. Nadie debería vivir con miedo a sentir esa sensación de logro personal, nadie debe negarse el instante de sentirse que puede sonreír por algo hecho únicamente por el mismo y para el mismo. Tener miedo a ser feliz sería igual a no querer sentirte vivo, y eso en realidad nunca sucede como tal.

¿Se puede superar este miedo?

Siempre se puede superar cualquier tipo de miedo, desde el enfoque del “no me paralizo por nada, porque puedo hacer con mi vida y en mi vida lo que me de la real gana”. ¿Quién me limita a conseguir una pareja? Uno mismo: cuando le da miedo que le conozca otra persona, o cuando le da miedo acercarse a otra persona. Se trata de situaciones normalmente vividas como miedo social. El miedo solo tiene sentido para sobrevivir y para el resto de momentos de la vida debe ser un reto para conseguir experiencias en la vida que debes vivir sin más. Si te rechaza el chico de turno, no pasa nada, si no se lo preguntas nunca, nunca saldrás de la duda de que hubiera pasado.

¿Hay personas con mayor predisposición al miedo a ser felices?

Es una cuestión de actitud, de sentirte menos que el resto, de sentir limitaciones irreales cuando la vida no te las pone delante. Esta predisposición se podría entender como la falta de acción para conseguir sentirme bien cuando puedo hacerlo, y no me da la gana por miles de factores, las herencia recibida de los padres, los rechazos vivido en las primeras oportunidades, etc. Nadie debe sentirse predispuesto a ser infeliz, cuando puede libremente ser feliz haciendo lo que realmente puede y sobre todo dándose cuenta que puede solo con tener la actitud para arriesgarse.

¿Quiénes son los sujetos con tendencia a sufrir este miedo?

Este miedo no tiene ni edad, ni género, ni profesión, es siempre una decisión individual. Tengas 20 años o 80 años puedes conseguir aquello que quieras, seas hombre o mujer, pobre o rico. Únicamente debes desear, lanzarte, y arriesgar para que tu vida no sea limitante en ningún aspecto. Siempre se puede cambiar gracias a Dios, el ser humano puede variar y no es un objeto fijo con creencias o normas innatas desde su nacimiento. No somos robots programados para nada, solo para vivir experiencias y cuantas más mejor.

¿El miedo a ser felices puede ser un obstáculo para la felicidad?

El sentir limitación en tu vida es el verdadero obstáculo real. Tienes dos manos, un cerebro del cual puede sacar todo el potencial que desees, en forma de creatividad. Si conseguimos eliminar de nuestra mente, esa errónea idea de NO PUEDO y nos ponemos hacer todo lo que queremos, el resultado final, seguramente será satisfacción, alegría y sobre todo felicidad.

¿El miedo a ser felices se transmite y puede considerarse contagioso?

El miedo se contagia sí, porque cuando vives rodeado de gente que solo ve limitaciones en su vida, que va a suceder, que sentirás que tu tampoco puedes, que no puedes salirte de la norma general, porque dejarías de pensar como el grupo, entonces es más fácil, sentir lo que todo el mundo siente. Cuando le plantas cara a la norma general de miedo y comprendes que es una cuestión de cada sujeto y de cada capacidad de afrontar sus retos, el miedo también se convierte en una acción valiente, porque con que uno consiga salir del círculo de miedo, enseña el camino al resto: que se puede hacer porque yo arriesgué y salí de esa oscuridad paralizante.

¿Existe un lado positivo del miedo a ser feliz? Por ejemplo no dejarse llevar por falsas ilusiones, mantener una actitud racional?

El miedo es supervivencia, nos evita tener accidentes en la vida diaria, es necesario para seguir vivos. El miedo comprendido como reto, como valentía, como soy una persona sin límites, puedo y debo arriesgar para sentirme vivo, debo hacerlo a pesar de lo que haya oído o me hayan enseñado, yo puedo conseguir todo, siempre que tenga una actitud abierta a retarme todos los días y sobre todo a decidir pasar y vivir un día de superación de obstáculos.

Porque esto es la vida, levantarse, aprender, vivir y sentir que la vida siempre te puede sorprender si no existe en miedo en ti.

Los expertos en Mundopsicologos han compilado una lista de consejos para lidiar con el miedo a ser feliz.

Tener un diario personal: en el que escribir cada día cómo nos sentimos, en qué ocasiones hemos tenido miedo y qué nos hace sentir bien. Es importante ser constante y releerlo. De esta manera, los comportamientos y hábitos destructivos pueden identificarse y se puede trabajar para eliminarlos o transformarlos. Rodearse de personas positivas: mejor evitar personas tóxicas. Para cultivar la felicidad necesitas rodearte de personas que te permitan mantener intercambios interesantes y sentirte bien. Hacer cosas que nos hacen sentir bien, sin un propósito específico: a veces es suficiente hacer cosas que tienen un fin en sí mismas, por ejemplo, salir con amigos, bailar, hacer deporte... Romper la rutina y experimentar plenamente el momento y las emociones nos permite creer en la felicidad y disfrutar de la belleza de las pequeñas cosas de la vida. Este consejo es muy útil para las personas que piensan demasiado y se agobian antes de que sucedan las cosas. Hablar de las emociones: comunicar lo que sientes, aprender a describir tus sentimientos es útil para alcanzar un estado de mayor claridad y, por lo tanto, conocimiento de nosotros mismos. Hacer yoga o meditación: ayuda a aprender a respirar, a oxigenar la mente y calmar el cuerpo. La respiración adecuada es esencial para mantener un estado de tranquilidad y conciencia interior.

Mundopsicologos.com, el portal líder en el sector de la psicología en España, ya está preparado para expandir su actuación y acercar la Terapia Online a la rutina de los profesionales y usuarios. Además, para aquellos que deciden acercarse a la psicología online, Mundopsicologos pone a disposición de todos los usuarios el servicio gratuito de preguntas y respuestas: solo con enviar tu pregunta recibirás la respuesta de un profesional en menos de 48 horas.