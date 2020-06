El 87% de los castellanoleoneses reconoce que tiene menos hijos de los que les gustaría

Las razones por las que no han tenido o no tendrán más hijos son de carácter económico y laboral

Los últimos datos publicados por el INE no hacen sino confirmar la tendencia a la baja de estos últimos años en el número de nacimientos. Según el organismo, el año pasado nacieron en Castilla y León 726 niños menos que en 2018, mientras que el número de hijos por mujer (índice de fecundidad) fue de 1,1. Sin embargo, estos datos no reflejan la voluntad de la población, y es que el 87,6% castellanoleoneses reconoce que tiene, tendrá o ha tenido menos hijos de los que les gustaría, tal y como se desprende de la III Encuesta sobre Jubilación y Hábitos de ahorro de los españoles realizada por el Instituto Santalucía.

Entre las causas que han provocado este descenso en el número de hijos, los castellanoleoneses opinan que la principal razón es la dificultad para conciliar trabajo y vida personal (72,6%), seguida por el elevado coste de vida y/o dificultad para ahorrar o llegar a fin de mes (64,6%) y la falta de suficientes ingresos (62,8%).

Otro de los datos que se extraen del estudio es que a los encuestados les habría gustado tener una media de 1,9 hijos, por debajo de la media nacional (2,12). Sin embargo, esta cifra dista de los hijos que finalmente han tenido o que creen que tendrán, con una media de 1,4. Para los castellanoleoneses, las razones por las que no han tenido (o no tendrán) más hijos son, igualmente, de carácter económico y laboral y solo el 11,5% admite que no ha tenido (o no tendrá) hijos porque no quiere.