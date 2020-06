​Álvaro Gómez, sobre el año en el Langreo: “No me puedo quejar porque he tenido bastantes oportunidades y creo que he aportado cuando he jugado”

El jugador salmantino reconoce que no le importaría volver a casa aunque no tiene ninguna oferta sobre la mesa

El futbolista charro Álvaro Gómez ha jugado la última campaña en el Langreo, en Segunda División B. El charrito ha actuado como jugador ofensivo desde los costados y, además, logró marcar el 0-2 ante el Rayo Majadahonda.

Valoración de la temporada. “A nivel colectivo creo que nos vino mal el parón. Empezamos muy mal la temporada porque teníamos un equipo completamente nuevo excepto tres o cuatro. Nos costó adaptarnos. La segunda vuelta creo que estábamos cuartos o quintos de la segunda vuelta. Estoy contento a nivel general por el equipo. Creo que hemos rendido muy bien”.

Minutos en Segunda B. “Es la vida del jugador sub23. Siempre, quieras o no, es un poco más complicado que el resto. Nunca se dice, pero es la realidad. No me puedo quejar porque he tenido bastantes oportunidades y creo que he aportado cuando he jugado”.

Posición en el campo. “Este año sí que es verdad que, en Segunda B, se necesita un mediocentro más fuerte o más leñero. Tienes que tener mucha fuerza física y robar balones. Y yo no me considero ese tipo de jugador y he jugado de extremo. Durante mi vida profesional he jugado en todas las posiciones de ataque”.

Futuro. “De momento, estoy libre. Solo firmé un año en Langreo. De momento no nos han dicho nada todavía porque están con el presupuesto y hace dos días que han encontrado entrenador. Claro está que me formé en la antigua Unión Deportiva Salamanca. Entré siendo benjamín. Mi sueño siempre era jugar en la ciudad. Son cosas que no están sobre la mesa”.

Próximo año en Segunda B. “Nos afecta la incertidumbre. El año siguiente se va a posicionar para la siguiente campaña habrá Segunda B Pro y la Segunda B normal. Quiere decir que si no quedas arriba, bajas. Te obligas casi a quedar entre los cuatro primeros del subgrupo”.