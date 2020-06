Mañueco, partidario de un acuerdo de presupuestos, recomienda la desescalada verbal

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado partidario de un acuerdo presupuestario a nivel nacional que, si no puede llegar a lo general, recoja, al menos, "aspectos fundamentales" en materia de impuestos y de recuperación en política económica.

"Ese el camino que tenemos que seguir, diálogo, entendimiento, mano tendida. Es fundamental que las principales fuerzas políticas nacionales que están en el espacio de la moderación y de la prudencia seamos capaces de entendernos si no en lo global, al menos, en algunos aspectos fundamentales sobre impuestos y recuperación económica", ha añadido.

En una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, el presidente de la Junta ha recomendado apostar por la "desescalada verbal" a nivel político y parlamentario y ha insistido en la necesidad de caminar por esa vía de la desescalada, del entendimiento y del diálogo, receta que ha trasladado tanto a algún miembro del Gobierno de la nación como a dirigentes de su propio partido, a la referencia concreta de la entrevistadora a la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

"Cayetana tiene muchas virtudes. Sinceramente deberíamos apostar todos, ella también, por la línea de la desescalada verbal en un momento en el que hablamos de desescalada en todos los ámbitos", ha manifestado en concreto Fernández Mañueco. Preguntado sobre si ha trasladado esa recomendación personalmente a Álvarez de Toledo ha aclarado que no ha tenido la oportunidad de decírselo para añadir: "Se lo diría, desde luego".

Preguntado sobre si hay dos Partidos Popular, el del diálogo y el pacto, como el de Castilla y León que ayer firmó un acuerdo de Comunidad para la recuperación, y el nacional, Fernández Mañueco ha respondido que el PP es un partido de gobierno y un partido de Estado y se ha mostrado convencido de que el presidente nacional de los 'populares', Pablo Casado, está demostrando claramente, "no sólo que es el presidente del PP, que es claro y evidente, sino que está a la altura de las circunstancias".

Así, ha recordado que el PP nacional ha apoyado en varias ocasiones el decreto por el que se declaraba el estado de alarma en todo el país "y sin ninguna contraprestación" y ha añadido que también ha propuesto una comisión parlamentaria para la reconstrucción del país, que el presidente de Castilla y León ve más en el sentido de "recuperación económica", o que se ha sumado a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, que es "algo importante".

"Eso no quiere decir que no tenga que hacer un control parlamentario como hace el PSOE de Castilla y León. Firmar un pacto no quiere decir no desaparezca ese control", ha explicado Mañueco que ha vuelto a poner a la Comunidad como ejemplo nacional de pacto y de concertación, con el caso concreto de la supresión del Impuesto de Sucesiones que estaba previsto aprobar el pasado 18 de marzo fruto del acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos y que se ha aparcado ahora "por el bien del pacto, del acuerdo y de la concordia" y para favorecer el Pacto para la Recuperación que han suscrito PSOE, Podemos y Por Ávila, además de los dos partidos que se sientan en el Consejo de Gobierno.

Fernández Mañueco ha considerado que este no era el momento de seguir adelante con los planes de la Junta respecto a la eliminación del impuesto de sucesiones si bien ha añadido que tampoco renuncian a este objetivo.