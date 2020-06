Malestar de los usuarios de Renfe por la reducción de frecuencias con Madrid a partir del lunes

Enfado y malestar con Renfe. Los usuarios habituales del tren que comunica a diario Salamanca con la capital de España se han visto sorprendidos por las nuevas frecuencias -solo dos- y precios que la compañía ha anunciado en su web a partir del próximo lunes. Desde el 15 de marzo, y durante el estado de alarma, solo ha circulado un Alvia diario a Madrid y otro de Media Distancia.

Una 'nueva normalidad' que se presenta con frecuencias limitadas a dos y elevados precios, como han denunciado a SALAMANCA24HORAS usuarios del tren. A la supresión de las tarifas promo, el coste del Alvia es de 40,30 euros con la tarifa flexible.

Tal como recoge la web de Renfe, la conexión férrea Salamanca-Madrid se limita a dos frecuencias a las 06.25 horas -sin Alvia en este mismo horario- y, de Media Distancia, a las 07.32 horas. Respecto al trayecto desde la capital hasta Salamanca, hay tres frecuencias a las 11.10 horas, y dos a las 20.40 horas, con abono Avant en un caso y en otro a un precio de 40,30 euros.

Antes de la crisis, 300 trenes, a partir del lunes, 98

A partir del próximo lunes, Renfe pondrá en circulación 98 trenes diarios, que suman 30.000 plazas, lo que supone un incremento del 50% respecto a lo que venía operando en las últimas semanas. Sin embargo, se trata de menos de un tercio de la oferta de trenes que Renfe tenía en marcha antes de la crisis, cuando cada día ponía en circulación 330 trenes AVE y Larga Distancia.



La compañía puede vender todos los billetes de sus trenes, dado que ya no tiene que dejar asientos libres entre pasajeros, que, no obstante, están obligados a llevar mascarilla durante todo el viaje, informa Europa Press.

Renfe asegura que se trata de una oferta inicial, que irá aumentando en función de la evolución que presente la demanda de viajeros tras concluir la desescalada y se inicie la denominada 'nueva normalidad'.



Renfe prevé que no recuperará los niveles de pasajeros transportados previos a la crisis hasta al menos 2023, según un estudio que estima en un 46% el desplome de viajeros en este ejercicio. Por el momento, la compañía empieza el lunes a recuperar la actividad, y lo hace ampliando el plazo de venta anticipada. Los pasajeros pueden comprar billetes para viajar los seis próximos meses, frente al plazo de tres meses que se permitía hasta ahora.