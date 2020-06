Javier Iglesias: "Pedro Sánchez debería aprender la lección que este miércoles le ha dado, con el Pacto por la Recuperación Económica, Alfonso Fernández Mañueco"

Javier Iglesias, presidente del Partido Popular de Salamanca, ha comparecido en la mañana de este jueves, 18 de junio, en rueda de prensa para valorar el Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social que se firmó el miércoles por parte del presidente de la Junta de Castilla y León con los portavoces de los distintos grupos políticos que conforman el Parlamento Autonómico. "El Partido Popular no ha dejado de trabajar un solo día durante la pandemia", ha indicado Iglesias, afirmando que son "un partido tranquilo, moderado y responsable que está trabajando duro para aportar soluciones, luz y esperanza en estos momentos de tanta dificultad"

"Los salmantinos hemos pasado por una tesitura muy complicada por esta pandemia que no nos ha abandonado, ni mucho menos, por lo que debemos seguir tomando precauciones. Es el momento de la acción porque la pandemia está controlada a nivel sanitario y tenemos que seguir trabajando para afrontar la otra pandemia que nos preocupa mucho a los populares, que es la pandemia económica", ha indicado el presidente del PP de Salamanca.

"En estos momentos que estamos viviendo, de incertidumbre, llegar a este gran pacto es un ejemplo de coherencia y de sentido común, que va a marcar el rumbo de una gran institución pública para los salmantinos, que es la Junta de Castilla y León. El interés general y la sensatez han ganado a la confrontación estéril. Han ganado a esas posiciones irrenunciables que muchas veces, quizá con razón, nos achacan los ciudadanos a algunos políticos", ha comentado Javier Iglesias.

Por ello, asegura, desde el Partido Popular de Salamanca quieren felicitar a todos los ciudadanos salmantinos por este acuerdo, porque, en palabras de Iglesias, "va a ser bueno para las personas de la provincia". "Este acuerdo ha tenido muchos calificativos: es un acuerdo histórico, que lo es. Es un acuerdo oportuno y adecuado para los momentos que estamos viviendo. Es un acuerdo útil para las personas porque va a servir para paliar, al menos en parte, las dificultades por las que vamos a pasar y va a poner blanco sobre negros los protocolos de actuación en residencias, sanidad, etcétera", ha afirmado.

"Tiene cuatro partes bien diferenciadas e importantísimas todas ellas: la calidad y refuerzo de los servicios públicos, la atención a las personas vulnerables, la reactivación económica y, el último, una atención especial al mundo rural para apoyar a agricultores y ganaderos. Es un pacto realista y cuantificable, que aparece con partidas concretos y dineros contantes y sonantes. Es un acuerdo que nace desde esa voluntad de pacto de todos y con la vocación de ser útil para los ciudadanos", ha comentado el presidente del PP a los periodistas.

"Quiero felicitar a todos los que han firmado estos acuerdos, pero quiero destacar al líder, al salmantino Alfonso Fernández Mañueco, que es el verdadero artífice de este acuerdo al ser el presidente de la Junta de Castilla y León. Me consta de su empeño particular y personal desde el principio de llevar a buen puerto este acuerdo. Fernández Mañueco es el gran catalizador del acuerdo. Su prudencia, moderación y voluntad de pacto han permitido esta firma. El presidente Sánchez debería aprender la lección que este miércoles le dio el presidente de la Junta. Sánchez tiene mucho que aprender de Mañueco porque este último es un buen ejemplo para la España de hoy y de mañana con su forma prudente y pragmática de liderar, que es buena para todos los salmantinos. Confrontar no es antagónico con pactar", ha indicado Iglesias.

"El PP es una fuerza con vocación de servicio público y el pacto está en nuestro ADN"

"El PP es una fuerza con vocación de servicio público y el pacto está en nuestro ADN", ha afirmado sin tapujos el presidente provincial del PP en la rueda de prensa. "Alfonso Fernández Mañueco es un gran ejemplo, pero también lo es el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que hizo posible llegar a un gran pacto municipal, uno de los más grandes en España. Con pactos como el de Salamanca o el de Castilla y León, el PP posibilita una sociedad más justa y más eficiente. Los ciudadanos no quieren confrontaciones estériles, quieren soluciones", ha finalizado Iglesias antes del turno de preguntas.

Preguntado sobre la nueva normalidad, tras el fin del estado de alarma este próximo domingo, Iglesias ha comentado que "cualquier español, a partir del próximo lunes, podría ir donde quiera en todo el territorio nacional. No va a haber ninguna ley que nos lo impida". "Eso sí, si se produce un brote en algún lugar, la Junta de Castilla y León tomará medidas para que no se extienda".