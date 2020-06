Ricardo Rivero: “Queremos que de la Universidad de Salamanca salgan los Bill Gates del futuro”

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha acudido este jueves, 19 de junio, al Campus Viriato de Zamora para presentar el nuevo modelo de presencialidad segura del campus zamorano en el retorno a las tras el tiempo estival. Pero además de eso, quiso dejar clara la postura de la USAL después de que voces representativas de algunas universidades (en referencia al presidente de la UCAM) achacaran la situación actual a un “plan de conspiración”.

“Frente a esas teorías de la conspiración, la USAL cree en la ciencia, en la técnica y en la investigación. Queremos que de la USAL, de este Campus Viriato, salgan los Bill Gates del futuro”, expresaba tajante Ricardo Rivero en su presencia ante los medios de comunicación, insistiendo en que lo que persigue la USAL “es formar jóvenes que manejen las herramientas y las tecnologías necesarias para estar mejor preparados para afrontar este tipo de situaciones que estamos viviendo”.



Además de presentar el nuevo modelo de presencialidad segura del Campus Viriato, Rivero dio paso a Yolanda Gutiérrez Fernández, directora de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, y a Bienvenido Martín Fraile, director de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora.



Yolanda Gutiérrez presento las diferentes titulaciones que pueden estudiarse en la Escuela Politécnica Superior de Zamora: Grados de Ingeniería Agroalimentaria, Ingeniería Civil, Arquitectura Técnica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Informática Sistemas de Información e Ingeniería de Materiales; además de los dobles Grados en Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Materiales, y también Ingeniería Informática en Sistemas de Información e Información y Documentación.



La directora de la Escuela Politécnica Superior de Zamora hizo especial incidencia en la “enorme empleabilidad” de este tipo de grados, permitiendo que gran parte de los alumnos salgan de la carrera ya con un empleo, ante la demanda existente en el mercado de este tipo de titulados, y las muchas salidas profesionales existentes. Igualmente, aseguró que la amplitud de espacios en el Campus Viriato permitirá desarrollar con todas las medidas de seguridad sanitaria cada una de las clases.



Por su parte, Bienvenido Martín Fraile explicó las claves de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora. Martín Fraile presentó el Grado en Magisterio en Educación Infantil, el Grado en Magisterio en Educación Primaria, el doble Grados (cursando un año más) y las menciones que ofrece el Campus Viriato en Lengua Extranjera, tanto alemán como inglés, en Educación Física y en Religión. El director de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora también insistió en que el Campus Viriato tiene ventaja, por su amplitud, para cumplir sin problema las exigencias sanitarias y espetó, en la finalización de su intervención, que es el mejor momento para los estudiantes zamoranos y zonas limítrofes apuesten por un campus preparado, cercano y seguro.

Todos los alumnos se someterán al test en el campus de la USAL en Zamora

Rivero confirmó que la USAL ya tiene todo preparado en cuanto a protocolos, a falta de perfilas los últimos detalles. En primer lugar, el rector de la Universidad de Salamanca explicaba que ya está diseñado el grupo de responsables que se encargará de realizar el seguimiento constante en cada uno de los campus de la universidad “para ofrecer una respuesta rápida” en caso de que sea necesario.

Tras eso, anunció que se están terminando de cerrar los acuerdos necesarios para que al inicio del próximo curso académico todos los miembros de la comunidad universitaria (más de 30.000 personas entre trabajadores y estudiantes) puedan realizarse los test del Covid.



En el caso de la provincia de Zamora esos test podrían realizarse gracias a la colaboración de la Escuela de Enfermería y el Sacyl, con el Hospital Virgen de la Concha. “Creemos que en Zamora no habrá ningún problema para que los test puedan realizarse en base a un protocolo que tendremos que establecer próximamente”, explicaba el rector de la USAL, que avanzaba que este viernes mantendrá una reunión con la Consejería de Sanidad para ir puliendo los detalles de esta idea que, a día de hoy, es única en toda la comunidad universitaria del país.



Además de eso, el máximo dirigente del Estudio Salmantino confirmó que los alumnos se encontrarán a su regreso a la universidad con la distancia interpersonal adecuada de un metro y medio, con mascarillas, geles hidroalcohólicos y la ventilación necesaria para mitigar cualquier posible efecto del virus. Una situación que en el caso del Campus Viriato será más sencilla “ya que posee unas instalaciones muy amplias que permitirán desarrollar estas medidas sin problema”, reconocía Ricardo Rivero.



Tras explicar todas esas medidas, incidía en que no solamente se tiene ya perfilado el plan de modelo de presencialidad segura, sino que la USAL ya tiene previsto, tras su refuerzo, el modelo online. “Tenemos un plan de contingencia y hemos reforzado el campus virtual para estar preparados ante cualquier eventualidad”, incidía Rivero.



Por último, antes de dar paso a que Yolanda Gutiérrez Fernández, directora de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, y Bienvenido Martín Fraile, director de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora, explicaran las características académicas de cada una de sus escuelas, Rivero apuntó la alta tasa de empleabilidad que poseen los Grados que se cursan en el Campus Viriato de Zamora, por lo que animó a los estudiantes a apostar por este Campus el próximo curso.

El Grado de Robótica en el Campus Viriato de Zamora será una realidad en el curso 2021-2022

El Campus Viriato de Zamora de la Universidad de Salamanca tendrá a partir del próximo curso un nuevo Grado. Finalmente, el Grado de Robótica no podrá implantarse en el que comenzará en próximas fechas, en el curso 2020-2021. La irrupción del coronavirus y los largos plazos necesarios para integrar nuevos grados en el currículum de una universidad han hecho imposible que Zamora pueda tener esta titulación en la que hay puestas muchas esperanzas.

No obstante, el rector de la USAL, Ricardo Rivero, se mostraba optimista este jueves en su visita al Campus Viriato, y entiende que para el año 2021-2022 ese Grado será una realidad en Zamora. De hecho, desvelaba que en las próximas horas habrá una reunión de los responsables de coordinar este grado para seguir avanzando en los detalles.



“El departamento de informática y automática aprobará esa propuesta en las próximas horas. Por lo tanto su aprobación sigue su curso. Es un grado que debe comenzar en el curso 2021-2022. Los plazos de tramitación de titulaciones son excesivamente largos y se ven afectados por el coronavirus. La posibilidad de iniciarse este curso no existe por los tiempos, pero en el próximo sí. De hecho, el primer grado en la línea de nuevas titulaciones de la USAL para ese curso es este en el Campus Viriato”, reconocía Ricardo Rivero.



Por último, el rector de la USAL daba una solución para aquellos estudiantes que estén interesados en cursar ese Grado y que empiecen este curso su periplo en la universidad: “Hay que tener presente que chicos y chicas que inicien estudios de ingeniería podrían saltar después al nuevo Grado el curso que viene cursando asignaturas básicas”, comentaba, abriendo la puerta a aquellos estudiantes que no quieran perder un año entero, a que estudien primero de una ingeniería y luego, en el curso 2021-2022 puedan pasar al Grado de Robótica.