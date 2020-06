Salamanca registra un número de fallecidos por coronavirus mucho mayor del que se ha estado informando hasta ahora

Este domingo se dará por finalizado el estado de alarma y Salamanca, junto a toda España, pasará a la denominada Nueva Normalidad. Sin embargo, será la Junta de Castilla y León la que decida a partir de ahora los pasos a tomar en esta nueva etapa de la desescalada en la que, cabe recordar, sigue habiendo determinados aspectos obligatorios como el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

Esta nueva etapa trae consigo la obligación de echar la vista atrás y ahora que parece que las cosas comienzan a calmarse en Salamanca, después de varios meses donde la pandemia ha hecho bastante mella, es momento para hacer balance del alcance real que ha tenido el coronavirus en nuestra provincia.

De hecho, fruto de recoger esa información para transmitirla a los lectores de SALAMANCA24HORAS.COM, hemos podido localizar la cifra real de fallecidos en la provincia charra por coronavirus, un dato mucho mayor del que se venía ofreciendo hasta el momento y que deja a Salamanca como la provincia de Castilla y León con mayor número de muertes por coronavirus.

702 personas han fallecido en Salamanca a causa del coronavirus

Con los datos actualizados a este jueves 18 de junio, en Salamanca se registra una nueva jornada sin nuevos casos positivos y suma ya su sexto día consecutivo sin muertes por coronavirus, dejando el total en 370; pero claro, hay que matizar que ese número de defunciones que ofrece en su parte diario la Junta de Castilla y León son las que se han registrado solamente en el Hospital de Salamanca, por lo que el número real de muertes por COVID-19 en la provincia es más del doble de esa cifra.

Así, según la información facilitada en el portal de transparencia de la web de la Junta de Castilla y León, en Salamanca en estos tres meses han fallecido 2.256 personas, de las que 702 han sido por coronavirus. De esta forma, y siempre según esta información de la Junta, 370 personas han muerto en el Hospital de Salamanca, a lo que habría que sumarle los 260 usuarios de residencia que han perdido la vida con COVID-19 confirmado (pero de estos no especifican cuántos ya se han contabilizado por Sanidad como muertes en hospitales) y el número restante (72) correspondería aquellas personas que han fallecido en otros lugares, como por ejemplo sus propias viviendas a decisión propia.

“En cuanto a si se han producido en sus casas… Es un sitio donde, afortunadamente, cada vez más personas deciden y optan por quedarse y que van al hospital cuando eso se necesita. Esto es un principio bioético que ya tiene años y que si se les pregunta a las personas y yo tenía esa manía cuando trabajaba de médico de familia de preguntar a la gente dónde quería morir y desde luego respetar la decisión que ellos decían”, ha contestado Verónica Casado a una pregunta del periodista Carlos Domínguez, de ileon.com, sobre el incremento del número de estas muertes en toda Castilla y León.

Cabe destacar, no obstante, que en este apartado solo se incluyen aquellas personas que han muerto con coronavirus confirmado, por lo que, los fallecidos a los que no se les realizaron esas pruebas no vienen registrados. Si tenemos en cuenta que en los peores días de la pandemia había escasez de pruebas de detección, se puede intuir que el número de muertes por coronavirus es bastante superior. Por otro lado, no obstante, también hay que añadir los 207 usuarios de residencias que han fallecido con síntomas compatibles de COVID-19.

Precisamente el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se ha referido a estos datos en concreto y a la posibilidad de que siga existiendo un exceso de mortalidad actualmente respecto al mismo periodo en 2019. “Solo en Salamanca y León se ha mantenido en mayo ese exceso de mortalidad respecto al año anterior, en el resto de provincias ha habido cifras similares, incluso más bajas. En junio ya no existe ese exceso de mortalidad en toda la comunidad”. Por lo que todo apunta a que el gran número de fallecimientos que se están actualizando en los últimos días en la página de la Junta se debe más a un decalaje en la información, que a una mortalidad real que haya crecido recientemente.

Los centros de salud de Periurbana Norte y Santa Marta de Tormes son los que mayor número de fallecidos registran. Por su parte, Salamanca es la provincia con el mayor número de muertes de toda la comunidad

Atendiendo a los datos de la Consejería de Sanidad referente a las muertes por COVID-19 en todas las provincias de Castilla y León, Salamanca es la que mayor número de fallecidos registra, seguida de León con 653 y Valladolid con 594. Un orden que se invierte justo en el número de muertes en los hospitales. En toda la comunidad han fallecido por coronavirus 3.762 personas, mientras que a diario solo se registran las muertes hospitalarias que son 2.043.

En cuanto a los fallecimientos por centros de salud en la provincia de Salamanca, el de Periurbana Norte, que engloba municipios como Cabrerizos, Villares de la Reina o Castellanos de Moriscos; es el que se ha llevado la peor parte. 93 muertos se registran en esta zona básica de salud, seguida de Santa Marta de Tormes con 74.

La sangría en las residencias salmantinas: el 13,82 % de los usuarios han fallecido en solo tres meses

Mención aparte merecen las residencias salmantinas y la impactante influencia que ha dejado el coronavirus en ellas.

A pesar de contabilizarse solamente 260 fallecimientos por coronavirus de usuarios de residencias salmantinas, la cifra total de mortalidad comparada con años anteriores deja en evidencia algunos datos. Según informa la Junta, 864 usuarios de residencias salmantinas han muerto por cualquier causa desde el 14 de marzo. Un número que supone el 13,82% del total de todos los usuarios de estos centros, que se cifra en 6.251 (datos del jueves 18 de junio).

De este número total de defunciones, solo 260 se registran con COVID confirmado, mientras que otros 207 han fallecido con síntomas compatibles (datos siempre ofrecidos por las propias residencias a la Junta de Castilla y León). Por tanto, quedan otras 397 personas que han muerto por otras causas.

Por último, cabe destacar que abril fue el peor mes en los centros salmantinos con un total de 364 fallecimientos, casi la mitad de todos los registrados en los tres meses.