​Un año y medio de prisión y 6.000 euros para un salmantino por realizar tocamientos a su novia mientras dormía

Un salmantino de iniciales D.C.G. ha aceptado una pena de un año y seis meses de prisión por un delito de abuso sexual al realizarle tocamientos sexuales a su novia mientras esta dormía.

En la vista del juicio oral que se ha celebrado este viernes en la Audiencia Provincial de Salamanca, y que ha tenido la peculiaridad de ser la primera en la que el fiscal ha intervenido de forma telemática, el joven ha reconocido los hechos, alegando eso sí, que “estas prácticas de levantarnos el uno al otro de forma sexual era lo habitual”.

Los hechos sucedieron en octubre de 2017 en el piso que estos compartían en el barrio de San José, una noche en la que la joven dormía y él acusado decidió realizarle tocamientos. Sin embargo, la joven no denunció hasta el mes siguiente.

Por este delito el joven ha sido condenado a un año y medio de prisión, que no deberá cumplir al no tener antecedentes penales, pero, y advertido por el representante de la Audiencia “no podrás cometer ningún tipo de acto delictivo en dos años, sea de la índole que sea; como conducción bajo los efectos de alcohol y drogas o incluso una pelea.” Del mismo modo, el acusado ha abonado ya a la víctima una indemnización de 6.000 euros y se le ha impuesto una medida de alejamiento de al menos 500 metros, así como cualquier contacto con su ex pareja.