​David Álvarez ‘Peli’, sobre el estilo de Hernán Pérez: “Le gusta el fútbol combinativo y su equipo va a ser protagonista seguro ”

David Álvarez ‘Peli’ sigue la actualidad de Unionistas de cerca. El centrocampista asturiano, que este año ha cuajado una buena temporada en el Atlético Sanluqueño, atiende a SALAMANCA24HORAS para analizar la llegada de Hernán Pérez al banquillo y los últimos movimientos del club blanquinegro.

Has hecho una buena temporada, ¿por qué tu salida del Sanluqueño?

Desde la salida de Abel y ciertos cambios que ha habido en el club empecé a pensar que quizás el año que viene no estaría aquí. Luego hubo una serie de acontecimientos que facilitaron mi salida. He disfrutado mucho este año y medio pero a veces es mejor buscar otras opciones. Estoy muy agradecido al sanluqueño y sobretodo a Sanlúcar porque me he sentido muy querido y al final eso es lo importante.

Este mercado es diferente. ¿Cómo lo estás viviendo?

Tranquilo. Va a ser largo y es importante acertar en el proyecto donde embarcarse porque creo que es un año muy importante e interesante por el nuevo formato que habrá.

¿Recobró Peli su confianza en sí mismo tras salir de Unionistas?

Claro. Al final en Unionistas, después de la victoria en Navalcarnero no volví a jugar. Fue duro y raro. No lo entendí muy bien, pero luego los resultados fueron buenos y el nivel de Adri y Ribe era muy bueno, asi qué lo mejor era buscar una salida. Llegué a Sanlúcar un viernes y el domingo jugué 30' en la victoria en El Ejido. Volví a disfrutar y mucho. Me hubiera gustado un poco más de sinceridad por el cuerpo técnico pero al final todo ha salido bien y no guardo rencor a nadie. Hay que aceptar las cosas como vienen y buscar nuevos escenarios.

¿Cómo ves la llegada de Hernán Pérez al banquillo? ¿Qué puedes contar de él?

Me parece un gran entrenador y una excelente persona. Lo conocí cuando era juvenil y él jugaba en 3a División, yo alternaba con ellos y desde el primer momento es muy cercano y te ayuda en todo. Luego hice una pretemporada con el Langreo cuando era el entrenador y yo esperaba equipo. Le gusta el fútbol combinativo y su equipo va a ser protagonista seguro

¿Cómo valoras el intento de rebaja de un 30% a los jugadores con contrato?

Es una situación difícil. Entiendo al club pero entiendo a los jugadores. Hay gente que ha renovado y seguro que tenía más dinero en otros sitios y se quedó por lo que representa Unionistas y porque es un proyecto atractivo. Cada uno sabrá su situación y hasta dónde puede llegar. Entiendo al club porque está situación ha sido muy dura para todos y los ingresos descenderán. Al final, los jugadores que quieran estar y el club quiera que estén, llegarán a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo es porque una o las dos partes no estarían muy interesadas. Va a haber que adaptarse y buscar soluciones.