​La Junta anuncia la suspensión de todas las fiestas patronales en Castilla y León durante el verano

Muchos de los pueblos de la provincia de Salamanca iban poco a poco suspendiendo las fiestas patronales y, ahora, la Junta de Castilla y León ha confirmado que no se podrá celebrar ningún festejo de este tipo durante los meses de verano.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha anunciado la “suspensión de todas las fiestas patronales de la Comunidad”. Se trata, según ha explicado, de una de las medidas “más desagradables” que ha tenido que tomar el gobierno regional, si bien considera que “era necesario adoptar este acuerdo”, aludiendo a la conciencia tanto de los municipios como de la Junta de Castilla y León.

Se ha tomado esta decisión con la Federación Regional de Municipios y Provincias, cuya directiva la ha respaldado por unanimidad. El vicepresidente ha señalado que su recomendación es que “no haya fiestas patronales en ningún municipio”, puesto que sería “injusto” que algunas localidades suspendieran sus festejos de julio pero sí las celebrasen otras en agosto o septiembre.

“Es un año que no es especialmente bueno para las fiestas”, ha continuado Igea, quien considera que sí son fechas adecuadas para el descanso para no para el ocio, porque “no es un año que tenga motivos para esas celebraciones”. Además, ha anunciado sanciones para las localidades que incumplan este punto del acuerdo: "No deben pensar en la sanción económica, sino en que pueden terminar boca arriba con un tubo dentro de la garganta".

La medida es, en todo caso, una recomendación que se emite desde la Junta, si bien la institución puede decretar la suspensión de cualquier evento públcio por motivos de riesgo sanitario. No obstante, desde el gobierno regional consideran que es "mejor la estrategia del consenso y de la concienciación" y basan la norma en "la conciencia de los ciudadanos de Castilla y León, no en el poder coercitivo".

La suspensión de las fiestas patronales está enmarcada en el plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria en Castilla y León. Este domingo, a las 00:00 horas, desaparecerá el estado de alarma y era "imprescindible" que la Junta se dotara de una herramienta normativa para hacer frente a la nueva realidad que se presenta, según ha apuntado el vicepresidente. "Se han suspendido los Sanfermines, fiestas tradicionales en muchas ciudades... lo más responsable es lo que hemos acordado", ha puntualizado Francisco Igea.

El vicepresidente y portavoz de la Junta también ha querido comunicar a los ciudadanos de Castilla y Léon que "su esfuerzo ha tenido resultado y ha valido la pena", a los que ha animado a "disfrutar de un verano distinto y de descanso merecido". Ha incidido, una vez más, en el mantenimiento de la distancia social de un metro y medio y del uso de mascarillas en los casos en los que no sea posible guardarla.