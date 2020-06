Sánchez anuncia la creación de una "reserva estratégica" frente al virus y pide no bajar la guardia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de una reserva estratégica de material por parte del Estado frente al virus, que se tendrá que complementar con las CCAA y ha pedido a todo el mundo que no baje la guardia por que todos, ha dicho, "podemos ser muro o vía de transmisión".

Así lo acaba de afirmar en una declaración en Moncloa el día que finaliza el estado de alarma que dió comienzo el 14 de marzo. Ha asegurado que "nadie" podía imaginar lo que iba a ocurrir y ha recordado en este sentido que la OMS afirma que la pandemia está en expansión en este momento, con 180.000 contagios nuevos en el día de ayer.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que en los próximos días solicitará el respaldo activo de los grupos políticos a las posiciones del Gobierno en las negociaciones dentro del Consejo europeo para la reconstrucción económica tras la crisis del coronavirus.

En este contexto, Sánchez ha puesto en valor el papel de Europa durante la crisis, asegurando que a raíz de la pandemia emergerá una nueva Europa que ha aprendido las lecciones de la crisis de 2008 para asistir a aquellos países más golpeados por la enfermedad.

"Contamos esta vez con una ventaja que no se dio en la anterior crisis, y es que de la respuesta europea a la pandemia también emerge una nueva Europa que ha aprendido la lección, y que ha buscado el acuerdo, la unión, en definitiva la solidaridad", ha detallado.

En este sentido, Sánchez ha recordado que en la anterior crisis se comprobó que "el egoísmo, que la división entre países, y dentro también de los países, ahondó precisamente los problemas de la economía y los prolongó en el tiempo". El jefe del Ejecutivo ha añadido que entonces hubo, "y lo hay ahora", quienes vieron en la pobreza y en el paro de los países del sur una "especie de castigo merecido".

"Tenemos por delante el horizonte de la reactivación de nuestra economía, a nivel europeo y a nivel estatal, no solo para reconstruirla, sino para hacerla más sostenible, más digital, más productiva, más inclusiva, para poner en pie una nueva economía", ha enfatizado.

Por ello, ha llamado a no olvidar las lecciones de un pasado reciente y a hacer las cosas de una manera diferente. "Europa debe salvar a Europa y no como se hizo antes, no me cabe dudda de lo que vamos a lograr y europa recibirá un nuevo impulso", ha sostenido.

En aras de este objetivo, en opinión del presidente, "España debe entenderse con España, por lo que solicitaremos un respaldo activo a las posiines del Gobierno. Europa debe vernos unidos", ha indicado Sánchez.