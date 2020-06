ABRIL | Los 99 días que nos cambiaron la vida: cronología de un estado de alarma en Salamanca

¿Qué hemos vivido en Salamanca? Esta es la crónica de 99 días de confinamiento en una provincia que se ha visto muy afectada por la situación vivida.

1 de abril: Primeras noticias de que el Gobierno está trabajando en una renta mínima vital que beneficiaría a más de 5 millones de ciudadanos. Crece la indignación entre los autónomos de Salamanca por las medidas económicas: “Nos están poniendo al borde del precipicio y no somos superhéroes”. El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha un servicio gratuito de atención psicológica especializada para apoyar a los ciudadanos durante el confinamiento. Un total de 131 positivos y 12 fallecidos en las últimas 24 horas en Salamanca. El obispo de Salamanca se recupera favorablemente y es trasladado al hospital del Colegio Fonseca. El consejero de Economía de la Junta afirma que el Gobierno Regional mantiene el compromiso de eliminar el impuesto de sucesiones, pero estudia “el momento para hacerlo”. La Junta interviene la primera residencia de ancianos de Salamanca debido a su situación, es la residencia Caracillo de Ciudad Rodrigo.

2 de abril: El paro aumenta en el mes de marzo en Salamanca en 927 personas, el peor mes de la historia desde que se tienen registros. En España, el desempleo registra en marzo la mayor subida de su historia por el coronavirus: 302.365 parados más.

3 de abril: Luto oficial en Castilla y León en señal de duelo y respeto por los fallecidos por Covid-19. El Servicio de Rehabilitación del Hospital de Salamanca promueve una serie de ejercicios físicos para mejorar la situación diaria de los pacientes con coronavirus que evolucionan positivamente. Treinta ancianos de la residencia intervenida por la Junta en Ciudad Rodrigo han sido trasladados a otra de la capital que se ofreció voluntaria a acogerles. Despedidas tristes en el cementerio: Un último adiós sin espacio para darse un abrazo.

4 de abril: Las cartas de ánimo a pacientes y sanitarios llegan al Hospital de Salamanca gracias a dos estudiantes de la USAL. El presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, José Adrián Cornejo, considera que la decisión de suspender la Semana Santa en la ciudad “es lo más coherente”. Los datos vuelven a empeorar: Salamanca aumenta nuevamente el número de contagios diarios a 90 y registra 11 muertes en las últimas 24 horas. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, insiste en que las mascarillas sólo se deben usar cuando hay síntomas porque dan una sensación de “falsa protección”.

5 de abril: Pedro Sánchez confirma que pedirá una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 25 de abril. El Hospital de Salamanca incorpora videollamadas y SMS con la información del seguimiento de los hospitalizados. La Policía ve “cierto relajamiento” al cumplir el confinamiento y avisa que hay más sanciones y detenciones. Mañueco reclama a Pedro Sánchez más financiación para hacer frente al coronavirus y mascarillas y test masivos.

6 de abril: La Semana Santa se vive desde casa en Salamanca. La consejera de Sanidad afirma por primera vez que “da la sensación de que tenemos más altas que ingresos” en los Hospitales, pero “no podemos bajar la guardia”. El Complejo Asistencial de Salamanca comienza a hacer uso de la Santísima Trinidad para operar. Hay 12.600 afectados por ERTEs en Salamanca.

7 de abril: El Colegio de Farmacéuticos pide al Gobierno que intervenga temporalmente los precios de los productos de protección frente al coronavirus. Según la Junta, 188 personas han perdido la vida por Covid-19 en las residencias de Salamanca. “Mi abuela ha superado el coronavirus y el tifus”, el relato de un nieto orgulloso. Fallece uno de los médicos de Linares de Riofrío tras dar positivo por coronavirus.





8 de abril: El Ayuntamiento dota a los bomberos de un tercer cañón de oxígeno para la desinfección de edificios. El mensaje esperanzador en las ventanas de la UCI del Virgen de la Vega: “Resistiremos”. La concejala Ana Suárez afirma que "todo lo que no sea imprescindible del Presupuesto Municipal puede ser pospuesto para la reactivación económica de la ciudad".

9 de abril: Un paciente de Covid-19 relata su experiencia como ingresado en el Colegio Fonseca, convertido en Hospital durante las primeras semanas de pandemia. El Gobierno rectifica y considera el contagio por coronavirus accidente de trabajo a todos los efectos. Igea afirma de forma tajante que no se cumplen las condiciones necesarias para proceder a una desescalada en Castilla y León. Tres cardiólogos del Hospital viajan a Soria para ayudar en la situación que vive el Hospital de aquella provincia, peor que la de Salamanca.

10 de abril: Así son los partos en tiempos de coronavirus en el Hospital de Salamanca. Superados los 2.000 positivos en Salamanca. El mensaje de la pequeña María a la sociedad salmantina: “Besos, ánimos y fuerza”. Continúan los aplausos masivos a los sanitarios salmantinos.









11 de abril: Un nutrido grupo de alumnos del último año de Enfermería de la USAL se ponen al servicio de Sacyl para reforzar la atención sanitaria y trasladarse a otras provincias si es necesario. Los Bomberos de Salamanca donan pantallas de protección a los trabajadores de los servicios funerarios. El Defensor del Paciente denuncia a las comunidades autónomas con más fallecidos en residencias, entre ellas Castilla y León. Vecinos de la calle Pollo Martín llevan a cabo un sentido homenaje a las personas que han fallecido por coronavirus.

12 de abril: Aíslan el módulo 6 de la cárcel de Topas por una sospecha de coronavirus. Ese día, los Reyes conversan con el gerente del Complejo Asistencial para interesarse por la situación del virus en Salamanca. La Policía defiende que las felicitaciones a niños "colaboran a sostener el ánimo de la población".

13 de abril: El Gobierno anuncia que las farmacias tendrán mascarillas a finales de semana. Mañueco cree que cuando todo acabe habrá que analizar la respuesta "antigua y atrasada" dada por España.La Junta, en contra de la vuelta a la actividad laboral: “Lo asumimos pero pedimos que haya una precaución máxima”.El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León solicita a los juzgados de Registro Civil los fallecimientos por coronavirus y los probables o sospechosos.

14 de abril: La Junta cree que ya se ha llegado al pico de contagios en Castilla y León y propondrá una futura desescalada por zonas y edades. Médicos de familia de Salamanca aconsejan tomar el sol para compensar el déficit de vitamina D durante el confinamiento.

15 de abril: Orquestas y trabajadores de festejos populares de Salamanca denuncian “el abandono total de las administraciones que ningunean nuestro trabajo”. Cruz Roja Salamanca ya ha atendido a unas 7.300 personas desde que comenzó el Estado de Alarma. Los pacientes oncológicos regresan al Clínico desde la Santísima Trinidad al descender la presión asistencial.

16 de abril: Momentos de incertidumbre en la hostelería salmantina: “Va a ser mucho más dura la apertura de los locales que el momento que estamos pasando”, aseguran desde su asociación. Vecinos de la calle Caracas cuelgan carteles en las zonas comunes de los edificios apoyando a los sanitarios que allí viven: “Queremos que sepáis que aquí sí sois bienvenidos”. Las urgencias de los hospitales comienzan a tener más casos ajenos al coronavirus tras unas semanas de miedo.

17 de abril: Emotivo vídeo al personal de Urgencias del Hospital de Salamanca. Los trabajadores del Registro Civil en Salamanca denuncian la falta de medios de protección, con sólo una mampara para tres puestos. La Junta de Castilla y León retira la partida de mascarillas que el Gobierno compró a China y son defectuosas. La cantante salmantina Sheila Blanco actúa en el hospital de campaña de Ifema para animar a pacientes y sanitarios.

18 de abril: Pedro Sánchez informa que el estado de alarma se ampliará, con el beneplácito del Congreso, hasta el 9 de mayo. El presidente del Gobierno asegura que la desescalada podría ser diferente dependiendo de cada territorio.

19 de abril: Un médico de Urgencias cuenta su experiencia en primera línea frente al Covid-19. La Universidad de Salamanca está desarrollando un kit propio para realizar pruebas de coronavirus y que Castilla y León no dependa tanto de la industria farmacéutica. Los reclusos de Topas han elaborado 600 mascarillas y 2.000 batas desde que se declaró el estado de alarma.

20 de abril: “El Balcornazo”, las asociaciones de vecinos de Salamanca animan a comer el hornazo en los balcones el próximo Lunes de Aguas. Ninguno de los 700 internos de la prisión de Topas ha contraído coronavirus, según indica su director. Arranca con buen pie una campaña de recaudación de fondos que busca financiar el desarrollo de test de coronavirus por parte de la USAL. Germinan iniciativas solidarias al rescate de los negocios de Salamanca cerrados por la crisis sanitaria.

21 de abril: La inestimable ayuda psicológica prestada al otro lado del teléfono en Salamanca. Increpan desde un balcón a un matrimonio que volvía del trabajo en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica de Lasalle. El IBSAL participa en un ensayo clínico, coordinado por el Hospital de Salamanca, para comprobar la eficacia contra el coronavirus de cuatro medicamentos ya existentes

22 de abril: El matrimonio insultado en Santa Marta al volver de trabajar teme más represalias: "Si saben que tenemos perros, sabrán más cosas de nuestra vida, pero no nos van a amedrentar". La Junta apuesta por desconfinamientos según territorios y recuerda que “en esta situación de entrada y salida vamos a estar muchos meses, y tenemos que aprender a vivir con ello”. El Ayuntamiento de Salamanca cierra 2019 con un superávit de 2,2 millones y su intención es destinarlo a financiar los gastos sociales que se deriven de la crisis sanitaria.

23 de abril: Los menores hasta 14 años podrán salir desde el domingo durante una hora al día. Salamanca registra 115 nuevos casos confirmados de coronavirus y cuatro muertes más. Las comunidades de vecinos piden una norma sobre el uso que pueden hacer los niños de las zonas comunes. La Fiscalía suma ya 86 investigaciones a residencias de ancianos, una de ellas de Salamanca

24 de abril: Una niña de 11 años cuenta cómo lleva la cuarentena encerrada en casa. La Junta deja sin efecto la medida que ponía a su disposición hospitales y centros privados en Castilla y León. Colas para el reparto de mascarillas en la Delegación Territorial de la Junta de Salamanca. Ocho nuevas muertes por coronavirus en Salamanca en las últimas 24 horas. El Ayuntamiento confirma que las fiestas de San Juan de Sahagún serán online.

25 de abril: En una entrevista, el alcalde Carlos García Carbayo afirma que desde el Ayuntamiento desplegarán toda su capacidad para facilitar la recuperación, pero no podrán hacerlo solos. La Policía Local de Salamanca elabora un libro de actividades y juegos para niños y adolescentes con manualidades y consejos para el buen uso de las nuevas tecnologías. El Gobierno excluye finalmente a los niños y niñas de 14 años de los paseos. Pedro Sánchez anuncia que a partir del 2 de mayo se podrá salir a hacer deporte y dar paseos "si la evolución de la pandemia prosigue como hasta ahora".

26 de abril: Hasta tres niños con un adulto pueden salir desde este día una hora y llevar una pelota o patinete en un radio máximo de un kilómetro de casa. Los parques infantiles de Salamanca, cerrados para impedir que jueguen los niños. Mañueco pide a Pedro Sánchez que la desescalada empiece por “el mundo rural donde no haya casos y abrir la España vaciada”.

27 de abril: Las calles del Silencio: La estremecedora estampa de Salamanca en cuarentena. Mañueco en TVE: "Hemos visto fotos en las salidas de los niños que nos generan cierta incertidumbre". Verónica Casado define la pandemia como "un reto de gran magnitud que tardaremos tiempo en superar de manera definitiva". Pedro Simón afirma que algunos comportamientos de grupos de niños y padres generan "cierta preocupación". La Subdelegación del Gobierno destaca la "total normalidad" en Salamanca del primer día en el que los niños volvieron a la calle.





28 de abril: La crisis del coronavirus comienza a notarse en la creación de empleo: Salamanca perdió 1.700 personas ocupadas en el primer trimestre del año. La consejera de Familia, Isabel Blanco, pide disculpas por decisiones "no acertadas" y no "salvar" a 2.000 personas en residencias. La Junta insiste en que no se reúnen las condiciones para iniciar una desescalada en Castilla y León”. El Ayuntamiento de Salamanca avanza en la búsqueda de un amplio consenso para impulsar el plan de medidas de reactivación económica y protección social tras la crisis sanitaria.

29 de abril: La Junta ya trabaja en la administración de la comunidad para la desescalada. El Ayuntamiento estudia ampliar el espacio de las terrazas debido a la limitación de aforo de la desescalada. Ráfagas al cielo: El homenaje de la Guardia Civil de Salamanca a ‘Sali’ en su última patrulla. "Se traspasa hasta que se tomen medidas concretas para garantizar la seguridad": El contundente cartel que ha proliferado entre los negocios hosteleros de Salamanca.





30 de abril: ¿Desescalada? el número de contagios diarios en Salamanca supera al de ocho comunidades autónomas. Decepción de las agencias de viajes de Salamanca por el plan de transición del Gobierno. Una investigación liderada por el doctor Atanasio Pandiella, del Centro del Cáncer de Salamanca, desarrolla una esperanzadora terapia contra uno de los cánceres de mama más agresivos. Empieza en Salamanca la encuesta nacional sobre seroprevalencia del coronavirus.