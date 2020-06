​MAYO | Los 99 días que nos cambiaron la vida: cronología de un estado de alarma en Salamanca

¿Qué hemos vivido en Salamanca? Esta es la crónica de 99 días de confinamiento en una provincia que se ha visto muy afectada por la situación vivida.

1 de mayo: El Ayuntamiento habilita los parques a partir del día siguiente para la práctica de ejercicio físico a partir en las condiciones establecidas por el Gobierno. Expertos estiman que cerca del 70% de los pacientes con coronavirus podrían desarrollar anticuerpos protectores. Las empresas podrán sacar de los ERTE a sus empleados progresivamente y "facilitar" reducciones de jornada.

2 de mayo: Ya se puede salir a hacer ejercicio físico. Podemos Salamanca propone peatonalizar calles de la ciudad para facilitar el ejercicio físico con un mínimo de distanciamiento. Verónica Casado: “Están corriendo hasta los que no han corrido en su vida, por eso, pido prudencia". “El hambre no se confina”: la llamada de socorro del Comedor de los Pobres. El Gobierno anuncia que permitirá reuniones de hasta 10 personas en la fase 1 de la desescalada.

3 de mayo: Las reformas en viviendas vacías y locales cerrados estarán permitidas desde el día siguiente. Los mensajes para Salamanca de los que llenaron su ahora vacía Plaza Mayor. Domingo de sombras en Salamanca: cinco nuevas muertes y un ligero aumento en el número diario de positivos por coronavirus (46). Mañueco exige al Gobierno que cambie de rumbo: "No hay planificación clara, ni coordinación con las comunidades". Un gran número de salmantinos coinciden en la zona del Puente Romano aprovechando el último turno de la semana para pasear y hacer deporte.

4 de mayo: Médicos, farmacéuticos, veterinarios y dentistas de Salamanca piden no bajar la guardia: distanciamiento social, lavado de manos y mascarillas. El autobús de la línea 10 que anima al barrio de Comuneros durante los aplausos de las 20:00 horas. El salmantino David Castaño, uno de los 'hombres fuertes' de Ciudadanos a nivel regional. El Hospital instalado en el Colegio Fonseca cierra tras acoger a 83 pacientes con coronavirus durante la pandemia.

5 de mayo: Récord en el aumento del paro en Salamanca en abril: 2.635 personas han perdido su empleo. En España, el paro sube en abril en 282.891 personas, su mayor alza en este mes de la historia, por el Covid-19. La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca exige a la Junta la realización de test a todos los profesionales sanitarios. El Gobierno Municipal y el PSOE se reúnen para avanzar en el consenso de un plan de reactivación económica y protección social.

6 de mayo: Alarmante incremento de positivos por coronavirus en Salamanca: 126 nuevos (12 por PCR) y una muerte más respecto al día anterior. El servicio nocturno de taxi en Salamanca garantiza su servicio mientras dure el estado de alarma. Sánchez anuncia luto oficial y un homenaje a las víctimas del covid-19 cuando España esté en la Fase 1. Los Chikos del Maíz donan los 500 euros de indemnización por la cancelación de su concierto en Salamanca. Solicitan "relajar" las medidas de confinamiento en las residencias de mayores de Castilla y León que no tienen casos de Covid-19.

7 de mayo: Igea defiende la propuesta de Castilla y León de que solo pasen 26 zonas a fase 1 y advierte de que con un rebrote "llorará todo el mundo". Salmantinos en Estados Unidos: un vistazo a la pandemia en el primer país que ha superado el millón de contagios. Nuevo paso para las ‘nuevas’ terrazas de Salamanca: comienza la medición de espacios en la Plaza Mayor. Los niños también se contagian de coronavirus: más de 500 infectados en Salamanca y un ingresado en UVI.

8 de mayo: El Gobierno anuncia que solo Robleda, Aldeadávila de la Ribera, Lumbrales y Miranda del Castañar pasarán a la Fase 1. La vuelta del dinero en efectivo a los autobuses urbanos de Salamanca preocupa a los conductores, que recuerdan que no tienen las suficientes medidas de protección. Ciudadanos Salamanca sobre la decisión de Inés Arrimadas de apoyar el estado de alarma: “Hay que pactar con el diablo para que cinco millones de españoles no se queden tirados”. Un documento del Ejército de Tierra prevé dos oleadas más de la epidemia y no volver a la normalidad hasta 2022.

9 de mayo: Xosé Bustelo, investigador del Centro del Cáncer: "Los centros de investigación biomédica deberíamos haber estado trabajando desde el minuto 0 de la crisis". Los organizadores de campamentos de verano piden ayuda para el sector al encontrarse en una “situación límite”. El Ayuntamiento de Salamanca anuncia que mejorará el saneamiento de las calles San Pablo y Vaguada de la Palma para evitar inundaciones. Refuerzo del servicio de limpieza en el entorno de los supermercados de Salamanca debido a la proliferación de guantes en el suelo.

10 de mayo: La Policía Local y los Bomberos de Salamanca se someten a las pruebas del coronavirus. Mañueco: “Hay quienes piden que asumamos riesgos y que no hagamos caso a los expertos. Yo les pido que piensen en sus seres queridos”. Daniel, el joven religioso Carmelita de Salamanca que fabrica 'salvaorejas' para las mascarillas y pantallas de protección. Ingreso mínimo vital: El Gobierno otorgará hasta 1.015 euros al mes por familia.

11 de mayo: El lío a la hora de informar sobre las pruebas y los resultados de coronavirus. Verónica Casado insiste en que la sanidad pública de Castilla y León tendría "dificultades" para hacerle frente un rebrote y afirma que "vamos a ir despacio". Los comerciantes del Casco Antiguo de Salamanca lanzan un "SOS" y piden al Ayuntamiento que trabaje para paliar su situación.

12 de mayo: El Hospital de Salamanca pone en funcionamiento su plan de desescalada para llegar a la "normalización de la actividad asistencial". “No somos héroes”, dice el personal de enfermería. Un camino de piedras convertido en la 'monumental' senda de la felicidad de los niños del barrio de Los Alcaldes. El “SOS” de los comerciantes del Casco Antiguo de Salamanca encuentra respuesta: citados a una reunión por el concejal de Comercio para tratar su situación.

13 de mayo: La sangría del coronavirus: Salamanca, única provincia de Castilla y León cuyo registro de fallecidos de marzo y abril de 2020 dobla a las defunciones de los mismos meses de 2019 y 2018. La Asociación de Comercio salmantina lanza una campaña de sensibilización en redes sociales para resaltar las ventajas del comercio local. Los niños hospitalizados en Salamanca reciben emotivos y sorprendentes mensajes de ánimo. La Guardia Civil de Salamanca celebra el 176 aniversario del cuerpo con un acto simbólico.

14 de mayo: “El desabastecimiento de elementos de protección que sufrimos en las fases iniciales y el pico de la pandemia afectó al personal sanitario del Hospital de Salamanca, pero aseguraría que a ninguno de los niños atendidos o a sus familiares”. Neumólogos señalan que los asmáticos no tienen mayor riesgo de Covid-19, pero deben seguir su tratamiento. El presidente del TSJCyL asegura que los datos del Registro Civil “exceden en más del doble” las cifras de muertes oficiales. El Gobierno pospone todas las oposiciones presenciales y masivas por el tiempo que resulte "imprescindible". El emotivo homenaje de los médicos de Salamanca a los dos compañeros fallecidos por coronavirus.









15 de mayo: El número de positivos por PCR en Salamanca capital cumple el baremo de la Junta para pasar a Fase 1. Los comerciantes de la Ciudad Vieja piden que Salamanca capital pase ya a la fase 1. Salamanca peatonalizará algunas calles e incrementará el número a partir de la entrada de la ciudad en la Fase 1. El ‘datazo’ del hospital de Salamanca: primera jornada que no se registran ingresos por coronavirus desde que comenzó la pandemia. El PSOE pide esclarecer el reparto de mascarillas defectuosas en residencias de mayores de Salamanca.

16 de mayo: Salamanca, en la nueva fase 0. Del barrio de Salamanca a Salamanca capital: las concentraciones contra el Gobierno llegan a la plaza de España. El número de positivos por coronavirus apenas disminuye en Salamanca: 13 nuevos casos confirmados por PCR y otra nueva muerte en las últimas 24 horas.









17 de mayo: Francisco Igea: "Si corremos y volvemos a tener un rebrote y un nuevo confinamiento en Salamanca, la economía no se recuperará". El Ayuntamiento reanuda el servicio para prestar asistencia jurídica especializada de forma gratuita a personas mayores. Sanidad rectifica y permite rebajas en toda España siempre que no generen aglomeraciones. Mañueco anuncia que la Junta pedirá que toda Castilla y León pase a la Fase 1 “siempre que se cumpla la evolución epidemiológica”.

18 de mayo: Comienza el plazo de admisión en colegios e institutos de Salamanca, cuyas solicitudes se presentarán, por primera vez, de manera telemática. Ninguna muerte por coronavirus en el hospital de Salamanca este lunes, algo que no sucedía desde que comenzó todo. Veintitrés personas sin hogar reconocido y transeúntes que deambulaban por la ciudad han sido acogidas en el Albergue Municipal ‘Lazarillo de Tormes’ durante el estado de alarma. El Gobierno Municipal y el Grupo Socialista avanzan hacia un acuerdo para la reactivación económica y la protección social en Salamanca.

19 de mayo: Nace la Asociación de Afectados por la gestión de las Residencias de Mayores para luchar contra deficiencias del sistema. La dura carta de una enfermera a los manifestantes de Salamanca: "Muchas gracias por echar por tierra todo nuestro trabajo". El Gobierno solicitará al Congreso una última prórroga del estado de alarma hasta el 27 de junio. La OCU pide que se fijen precios de todos los tipos de mascarillas ante un posible uso obligatorio.

20 de mayo: Las empresas del transporte escolar y discrecional de Salamanca lanzan un mensaje de ayuda: "Un sector como el nuestro se ve abocado al cierre total, ya que en el momento de ir recuperando la nueva normalidad no se harán grupos para poder viajar". Se impone el uso obligatorio de mascarillas para mayores de 6 años. ASPACE Salamanca inicia una campaña de recaudación de fondos para garantizar su supervivencia y poder seguir protegiendo a las personas con parálisis cerebral de toda la provincia.

21 de mayo: La Junta propone que las cuatro zonas de Salamanca que pasaron primero a la Fase 1 puedan pasar el lunes a la Fase 2. Verónica Casado, sobre la instrucción de no trasladar ancianos de residencias a hospitales: “El objetivo era evitar lo máximo posible las molestias a los residentes”. Fernando Castaño asegura que “lleva a engaño decir que el confinamiento salva vidas, el confinamiento evita muertes” y cree que “catastrófico sería quedarnos donde estamos”. La carga y descarga en el centro de Salamanca, nuevamente a estudio y debate para adaptarla al coronavirus. Normalidad en Salamanca en el primer día de uso obligatorio de mascarillas en la vía pública.

22 de mayo: “Lo que antes era una ayuda para llegar a fin de mes ahora es, para muchas familias salmantinas, el único recurso”. El Centro de Investigación del Cáncer retoma su actividad, aunque “costará coger el ritmo”. Confirmado: Toda la provincia de Salamanca pasa a la Fase 1 junto al resto de Castilla y León.

23 de mayo: ¿Por qué hay pacientes que han pasado el coronavirus y siguen dando positivo en una PCR? ¿Siguen contagiando?: la explicación de los expertos desde Salamanca. Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio considera que peatonalizar algunas calles es insuficiente para la ciudad y que solo se ha hecho caso a "la presión de la hostelería". Multitudinaria caravana de protesta de VOX Salamanca contra el Gobierno con 1.800 vehículos.

24 de mayo: Encarnación Pérez: “Defenderemos la libertad de expresión como un derecho constitucional, pero ya habrá tiempo cuando vayamos ganando la batalla al virus”. ¿Qué es lo que más echan de menos los salmantinos durante el confinamiento? El coronavirus no frena la devoción: colas de más de dos horas para ir a misa en la iglesia de María Auxiliadora.

25 de mayo: La ciudad de Salamanca ya está en fase 1. Las terrazas de los establecimientos hosteleros comienzan a servir los primeros cafés con la entrada en la fase 1. Aparcar en la zona ORA de Salamanca ya no es gratis desde este lunes. Salamanca hace saltar las alarmas con las peores cifras de toda Castilla y León: 20 nuevos positivos en las últimas 24 horas. El PSOE insta al Ayuntamiento de Salamanca a la recuperación y normalización del servicio de Ayuda a Domicilio.

26 de mayo: El consejero de Empleo, Germán Barrios, renuncia por sus diferencias "insalvables" con el vicepresidente Francisco Igea. De 20 a 0 en 24 horas: Salamanca no registra ningún nuevo caso positivo por coronavirus este martes. Otra pérdida ferroviaria para Salamanca: Renfe descarta volver a poner en circulación el 'tren hotel' tras la crisis. El Gobierno declara diez días de luto oficial por los fallecidos por el coronavirus y pide un minuto de silencio en todo el país.

27 de mayo: Científicos y sanitarios ponen el foco en las aglomeraciones de la ciudad y en el problema de las personas asintomáticas: “Pueden difundir el virus aunque se encuentren perfectamente”. Minuto de silencio en diferentes sedes e instituciones de Salamanca en memoria de los fallecidos durante la pandemia. Verónica Casado recuerda que todavía no se puede ir directamente a los centros de salud, es necesaria una llamada previa. Los cementerios municipales reabren a las visitas en su horario habitual.

28 de mayo: Salamanca, entre las candidatas para producir la futura vacuna del coronavirus. Nace una plataforma de afectados por la gestión de residencias geriátricas de Castilla y León. Exigen a la Consejería de Sanidad mantener los contratos al personal sanitario que logró contener la pandemia del coronavirus, como prometió. Los hosteleros de Salamanca entregan un manifiesto al Gobierno con las reivindicaciones del sector.

29 de mayo: Mañueco destaca la disposición, iniciativa y capacidad de diálogo de la nueva consejera de Empleo e Industria en su toma de posesión. El Gobierno aprueba el ingreso mínimo vital que pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. El adiós al tren Hotel Lusitania: “Deja a la provincia salmantina cada vez más relegada al ostracismo”.





30 de mayo: “De la COVID-19 desconocemos casi todo, pero es fácil pensar que los fumadores pueden tener mayor susceptibilidad al coronavirus y posiblemente a sufrir formas más graves”. Sanidad detecta síntomas más leves en los pacientes que se infectan ahora de COVID-19.

31 de mayo: Pedro Gómez de Quero, director médico del Hospital: “Ver todos los días la motivación de los equipos de las plantas, las unidades de críticos y urgencias me llenaba de orgullo por tener los profesionales que tenemos en Salamanca”. Mañueco reclama el derecho de Castilla y León a gestionar el Ingreso Mínimo Vital y exige a Sánchez "trato justo" para todas las Comunidades Autónomas. Los españoles podrán moverse en libertad entre provincias a partir del 21 de junio, cuando finalice la prórroga del estado de alarma.