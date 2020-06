​Garrido: “Soy un unionista más y me siento muy identificado con sus valores”

Iván Garrido no seguirá la próxima temporada en Unionistas. El delantero y el club firmaron la rescisión de contrato después de año y medio unidos. Garrido explica en SALAMANCA24HORAS cómo se enteró de que el club no contaba con él y admite que fue un palo gordo.

Valoración de su paso por Unionistas. “Ha tenido de todo durante mi paso por Unionistas. Llegué como recambio en Navidad y creo que me fue bien. Aproveché las oportunidades y los minutos. Fue bueno el rendimiento. Renové con expectativas de volver a tener minutos y no fue fácil llevar el papel de revulsivo”.

Querido por la grada. “Estoy muy agradecido a la afición. Me han ayudado mucho más de lo que creen. Recuerdo que cantaban mi nombre o cómo me pidieron en el Helmántico para que me sacase Aguirre. Soy un unionista más y me siento muy identificado con sus valores”.

¿Quién le comunica la decisión y cuándo? “Me lo comunica el director deportivo Diego a la semana y poco de llegar. Le dijo a mi representante que el entrenador no me quería. Para mí, ha sido un palo gordo. Yo quería ver el Reina Sofía y a la afición de Unionistas allí. Quería quedarme en Salamanca muchos años. No me dieron opción: era quedarme sin contar deportivamente o aceptar la rescisión”.

Futuro. “No tengo ahora nada seguro pero sí hay ofertas. Estoy tranquilo al respecto”.