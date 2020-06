Eloy Ruiz, delegado territorial de la Junta: "La reconstrucción va a ser dura en Salamanca y en toda España, pero percibo un clima de fortaleza y empuje para salir adelante en todos los ámbitos"

¿Lo peor ha pasado o cree que nos quedan algunos rebrotes?

Quiero pensar que sí. Es cierto que desconocemos si habrá rebrotes y cómo de virulentos pueden ser, pero estamos más preparados, tenemos a nuestro favor una experiencia durísima pero que nos va a servir para reaccionar si volvemos a tener repunte de la enfermedad. Por desgracia, con mucho sufrimiento, algo hemos aprendido en estos meses.

¿Cree que va a ser muy dura la reconstrucción post pandemia en Salamanca?

La reconstrucción va a ser dura en Salamanca y en toda España, pero percibo un clima de fortaleza y empuje para salir adelante en todos los ámbitos de nuestra sociedad, desde las instituciones públicas a las organizaciones sociales, empresariales, y, especialmente, en los ciudadanos que están dando un ejemplo de conciencia cívica y de fuerza para recomponernos y recuperarnos.

¿Por dónde debe comenzar?

Creo que debe comenzar por donde está comenzando, por el pacto político en las instituciones para que la reconstrucción sea fruto de un consenso de los distintos grupos que las componen. Ante una situación como la que tenemos por delante, las medidas que se adoptan desde la Junta de Castilla y León, institución a la que represento, parten de un pacto en las Cortes en el que están mayoritariamente los grupos representados, que se firmó el miércoles, impulsado desde el Gobierno autonómico. Igualmente en los ayuntamientos de la provincia y sería deseable que el Gobierno de España buscara también este consenso en el Congreso. Creo que todos los representantes públicos tenemos, por encima de ideologías, un compromiso con los ciudadanos que debe anteponerse a cualquier otro interés. Y este compromiso se tiene que traducir en medidas de apoyo concretas y adecuadas a cada sector y a cada persona como las que lleva poniendo en marcha la Junta desde el inicio del estado de alarma.

¿Cuándo se dieron cuenta en la Delegación Territorial de Salamanca que no íbamos a pasar buenas semanas?

Los últimos días de febrero y los primeros de marzo ya comenzábamos a detectar casos en nuestra Comunidad. El 2 de marzo confirmamos el primer caso en la provincia y ya entonces estábamos trabajando para atajar la pandemia, pero es evidente que no imaginábamos ni de lejos una situación como la que hemos vivido. La semana del 9 de marzo atisbamos un escenario muy complicado y tuvimos reuniones desde la Junta con ayuntamientos y diputaciones para coordinarnos ante la emergencia sanitaria.

¿Cómo comenzaron a obtener información sobre las residencias?

Las residencias de Salamanca, públicas y privadas, están siempre bajo la supervisión de la Gerencia de Servicios Sociales que tiene las competencias sobre estos centros y los inspecciona de manera regular. Cuando se detectó que la propagación del virus era importante, se estableció un sistema de comunicación diaria con todos los centros residenciales para que, desde la Gerencia Territorial, dispusiéramos de toda la información de cada una de las 125 residencias de la provincia. Cada día recibimos partes donde se detallan los casos confirmados y sospechosos, tanto en residentes como en trabajadores y todas las incidencias que se producen en cada residencia. Con esta información se fueron tomando las decisiones para solventar los problemas que iban surgiendo y paliar los efectos de la enfermedad en los centros.

¿Qué decisiones se tomaron en esos primeros momentos?

Fundamentalmente, decisiones sanitarias, a través de los equipos COVID Residencias que se formaron con personal sanitario tanto de Atención Primaria como de Especializada; también resolvimos problemas de personal que se plantearon en muchos centros por las bajas de trabajadores, sospechosos o confirmados, y fundamental, repartimos el material de protección del que carecían las residencias. Nuestro trabajo desde la Delegación ha servido para canalizar demandas y servir de puente entre los responsables de las residencias y las gerencias de Servicios Sociales y de Atención Primaria, que coordinadas por sus respectivas consejerías, han sido las encargadas de ejecutar las actuaciones necesarias en cada momento.

Desde el domingo, 15 de marzo, que se inició la recogida de material procedente de donaciones en la Delegación Territorial, se estableció un mecanismo de logística, progresivamente mejorado, para el reparto de material de protección individual. Entendiendo que este reparto debía ser ágil, rápido y eficaz, para llegar a todos los rincones de la provincia y tratar de atender todas las necesidades que fueron surgiendo, se priorizó la celeridad aunque esto significara multiplicar los envíos, que fueron diarios.

Los equipos de protección individual que se repartieron fueron, fundamentalmente: mascarillas, guantes, buzos, pantallas, gafas, calzas, gorros y todo tipo de artículos de protección, además de gel hidroalcohólico y líquido desinfectante.

La procedencia del material distribuido fue, en su mayoría, el adquirido por la Junta de Castilla y León, pero también hay que destacar las donaciones de empresas y particulares que llegaron a la Delegación y se distribuyeron en función de las necesidades que se planteaban. A estos donantes les agradecemos su generosidad porque su gesto fue fundamental en los momentos de mayor escasez de equipos de protección.





¿Cree que los colegios e institutos se cerraron en el momento oportuno o se tardó en tomar la decisión?

Creo que se tomó en el momento en que era necesario, cuando desde la Junta se instó al Gobierno de España a que declarara el estado de alarma, con la limitación de movilidad, que era clave para contener la pandemia.

¿Cómo valora que se decidiera que Salamanca se mantuviera en fase 2 y otras cinco provincias pasaran a la 3? ¿Cree que ha podido perjudicar a muchos negocios?

La Junta ha apostado por la prudencia en la desescalada y los criterios para solicitar al Gobierno cada pase de fase han sido epidemiológicos y sanitarios. La decisión de no pedir pasar a la fase 3 para Salamanca, Ávila, Segovia y Soria se ha basado en datos concretos: las cuatro provincias han sufrido con especial dureza la pandemia y aunque la progresión ha sido muy buena, arrastrábamos una situación complicada en cuanto a número de personas contagiadas. Realmente, las provincias que han pasado a la fase 3 lo han hecho con limitaciones, por lo que, en la práctica, el avance de toda la Comunidad sigue un ritmo similar y muy parejo al del resto de España. Las actividades que se permiten en fase 3 con restricciones y en fase 2 son prácticamente las mismas, con alguna diferencia de aforos.

¿Fue fácil conseguir y repartir el material sanitario para los trabajadores de la Junta en Salamanca que tenían que mantenerse en primera línea contra la pandemia?

En los primeros momentos nos dimos cuenta de que, aunque los centros sanitarios tenían cierto stock, no era suficiente para lo que venía. Por eso hubo un llamamiento del vicepresidente Igea para pedir donaciones, que recibió una magnífica respuesta por parte de particulares y empresas. Aunque el Ministerio de Sanidad había centralizado la adquisición para toda España, la Junta se dio cuenta de que necesitaba comprar por su cuenta y, con mucho esfuerzo de muchos trabajadores, especialmente de las consejerías de Sanidad y de Fomento y Medio Ambiente, conseguimos que empezaran a llegar aviones cargados de equipos de protección individual, especialmente necesarios para el personal sanitario, tanto de Hospital como de Centros de Salud, y para las residencias. También hemos protegido a nuestros trabajadores de la Delegación que han trabajado durante toda la crisis.

Advertimos que muchos otros colectivos especialmente expuestos no disponían de material y ahí estuvo la Junta, repartiendo a entidades sociales, a policías y efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a voluntarios de protección civil, a bomberos, a personal de los juzgados, a los ayuntamientos para su personal, a trabajadores de funerarias, de transporte, de gasolineras, de empresas agroalimentarias. Hemos tratado de llegar a todas las personas que, desde el principio del estado de alarma, estaban en primera línea, eran servicios esenciales y necesitaban equipos.

¿Cuándo se decidió repartirlo también a los autónomos?

Cuando fuimos conscientes de que para ellos no era fácil conseguir, por ejemplo, mascarillas, necesarias para retomar su actividad. En la Junta disponíamos de cierta cantidad de material que no se requería en ese momento en los centros sanitarios y sociosanitarios y que para los autónomos era necesario. Creo que la iniciativa funcionó, la Cámara de Comercio, Confaes y varios ayuntamientos colaboraron con nosotros en el reparto y paliamos en la medida de nuestras posibilidades una necesidad puntual. Ahora, que estamos abastecidos, no es necesaria, pero en ese momento, le aseguro que nos lo agradecieron.





¿Se retomará la negociación por las 35 horas en la nueva normalidad?

Me consta que en el ámbito de la Función Pública ahora están inmersos en la gestión de la pandemia, y en la desescalada de los empleados en condiciones de seguridad para garantizar la prestación de los servicios públicos, que es lo que nos demandan de forma diaria y urgente las personas de Salamanca. Otros temas pendientes estoy seguro de que se retomarán según como acuerden en las mesas de negociación.

¿Cómo están ahora mismo las zonas básicas de salud y el Hospital de Salamanca?

La evolución de los datos de contagios y personas enfermas son buenos. En este momento, en el Hospital de Salamanca hay ingresados 13 pacientes en el área COVID y ningún paciente en UCI afectado por esta enfermedad. Llevamos varios días sin contagios nuevos y sin fallecimientos, los índices de transmisión de la enfermedad son muy bajos, pero sabemos que se sigue transmitiendo y esto nos indica que no podemos relajarnos, que tenemos que seguir vigilando cada caso y sus contactos, como se está haciendo, aislarlos y controlar que no se propaguen. Insisto de nuevo en la responsabilidad individual, porque por muchas medidas de control que ponga la Junta, las medidas más eficaces para evitar el virus son las que adoptamos cada uno de nosotros, porque la COVID-19 se transmite por contacto entre personas y ahí es donde la distancia física, la mascarilla, la higiene y, en general, el sentido común, son claves.

¿Cree que estarían preparadas para un rebrote?

Con la máxima prudencia, creo que sí estamos preparados. Estamos detectando los casos que se producen, con un trabajo coordinado entre Atención Primaria y el Servicio Territorial de Sanidad que permite rastrear los contactos, verificar los positivos y aislarlos. Y estamos preparados si, por desgracia, sufrimos rebrotes y necesitamos recursos hospitalarios. LA UCI del hospital llegó a tener disponibles, durante los peores momentos de la pandemia, más de 90 puestos operativos, que en ningún momento llegaron a estar ocupados, con muchos de ellos destinados pacientes de coronavirus. Ahora mismo, nuestra UCI, que tiene 28 puestos estructurales y ninguno de ellos esta ocupado por pacientes COVID. Y en caso de necesidad, dispondríamos de 38 puestos más para pacientes críticos UCI y Reanimación, en el nuevo hospital.

Nuestro sistema ha demostrado fortaleza y capacidad de adaptación de una manera muy rápida y muy ordenada, y si fuera necesario, volvería a adaptarse a un repunte, pero esperamos que no se produzca y estamos trabajando muy intensamente para no llegar a una situación tan difícil como la que hemos vivido.

¿Puede explicar cómo están funcionando los consultorios rurales de la provincia en estos momentos?

Los consultorios están funcionando como lo hacen también los centros de salud, de una forma que garanticen la seguridad de pacientes y trabajadores. Los usuarios, ante cualquier problema de salud, deben llamar por teléfono a su centro de salud de referencia donde les atenderá el médico y determinará qué recurso necesita el paciente. Puede optar por desplazarse al domicilio o bien atenderlo en el centro de salud o el consultorio con todas las garantías de prevención para evitar contagios.

En este momento, lo que no parece razonable es arriesgarnos a repuntes con salas de espera con pacientes donde no se puede garantizar la distancia, o con accesos que no permiten organizar circuitos diferenciados, pero los consultorios están abiertos, la atención sanitaria en la ciudad y en los pueblos está garantizada y todas las personas que necesiten a su médico o a su enfermero lo van a tener.

Ahora que vuelve a permitirse con normalidad la movilidad con cualquier parte de España, ¿cómo cree que va a afectar a Salamanca? ¿Siguen teniendo preocupación con Madrid?

Después de la situación tan dramática que hemos vivido, en la que se ha demostrado que la movilidad de las personas fue determinante para expandir el virus, estoy convencido de que la responsabilidad individual va a ser la mejor medida preventiva. A partir del 21 de junio vamos a recuperar la movilidad en toda España y se abrirán casi todas las fronteras. Estamos en un momento decisivo para demostrar que somos capaces de recuperar nuestra normalidad con un cumplimento escrupuloso de las medidas de distancia física y de higiene que nos protejan a todos, especialmente a los más vulnerables de nuestra sociedad. Esta es la mejor manera de demostrar nuestra solidaridad, no hacen falta grandes gestos: distancia, mascarilla, lavado de manos, higiene y desinfección de espacios. En definitiva, responsabilidad y respeto a los demás.

¿Cómo se están preparando para el retorno a la actividad en los colegios, aún con meses de margen?

Desde la Junta de Castilla y León estamos trabajando para empezar el curso escolar de manera presencial y con garantías para alumnos, docentes, familias y en general, todo el personal implicado. Pero necesitamos un consenso y unas directrices claras del Ministerio de Educación que sean asumibles y realistas. Pensamos que la educación debe ser presencial, que nuestros alumnos deben volver a los centros y esperamos que el Gobierno nos escuche y plantee una vuelta a las aulas sensata. Mientras tanto, hemos dado solución a las necesidades que se han planteado en nuestro sistema educativo: desde la preparación de la EBAU presencial que ya realizan 643 los alumnos salmantinos de segundo de Bachillerato con 253 profesores en 37 colegios e institutos, hasta la resolución de las prácticas para los de Formación Profesional, la adscripción a los centros que se ha hecho de manera completamente telemática, las pruebas de acceso al Conservatorio, que ya están en marcha, y la oferta formativa on line para los docentes. Son ejemplos de los muchos procesos educativos que hemos tenido que resolver y que estamos resolviendo, pero, insisto, necesitamos certezas y directrices por parte del Gobierno de España.

En esta crisis y en concreto en el ámbito de la educación, los padres, las familias, han demostrado una enorme capacidad de adaptación, ya que han sido quienes en gran medida han llevado el peso de continuar con la enseñanza de sus hijos en sus domicilios, compaginándolo con el trabajo y el hogar, en una situación de incertidumbre muy difícil.

¿En qué momento se encuentran las residencias de ancianos de la comunidad?

Recuperando su funcionamiento habitual y, en aquellas sin positivos, en las que es posible, retomando las visitas de los familiares, previamente concertadas y en condiciones de seguridad. Es muy importante que los residentes puedan volver a tener contacto con sus seres queridos y es un síntoma de recuperación que valoramos mucho. Se está ejecutando un plan de desescalada para todos los centros, que varía en función de la incidencia que hayan tenido y de la situación actual, en el que primamos la seguridad, pero queremos recuperar esa vida normal con espacios comunes, visitas y en el futuro, salidas de los centros. La residencia San Juan de Sahagún, que es la única de personas mayores de titularidad de la Junta en la provincia, no ha tenido casos de COVID 19, por lo que continúa con una rutina vigilada pero con tranquilidad. En el caso de los dos centros de personas con discapacidad que gestionamos, en Salamanca y en Béjar, aunque ha habido incidencia y, por desgracia, fallecimientos, también vamos recuperando la normalidad.

¿Cuánto tiempo seguirá la Junta manteniendo intervenidas las residencias de La Fuente de San Esteban y Ciudad Rodrigo?

A medida que se vaya retomando la normalidad y el funcionamiento de las residencias, se revertirá la intervención. La Junta intervino tres residencias de mayores en Salamanca, dos en La Fuente de San Esteban y una en Ciudad Rodrigo por los problemas que tenían para cubrir las bajas de personal provocadas por la COVID-19. La intervención, aunque suene muy radical, fue consensuada con los gestores de las residencias y necesaria para garantizar la atención de los mayores que viven allí. Ahora mismo, la situación está casi normalizada. Es importante señalar que la Junta seguirá monitorizando todas y cada una de las residencias de la Comunidad para advertir cualquier posible rebrote y atender las necesidades que puedan presentar los centros.

¿Cree que se han hecho las cosas bien en la gestión de las residencias durante la pandemia?

No podemos estar satisfechos cuando la pandemia ha golpeado tanto a las residencias y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha puesto en marcha grupos de trabajo, con la participación de los sectores implicados, que ya avanzan en los aspectos de nuestro modelo de atención que puedan mejorarse. La agresividad del virus, el envejecimiento de nuestra población y su vulnerabilidad y el hecho de vivir en un centro residencial son factores que han contribuido a agravar los efectos de la epidemia.

Hemos tratado de responder a situaciones complicadas desde el punto de vista sanitario, con implicación del personal de Atención Primaria y también del Hospital. Hemos llevado recursos sanitarios a las residencias. Hemos aportado material de manera constante hasta el 1 de junio, cuando ya se garantiza el abastecimiento en los mercados. La incidencia ha sido dispar, aunque ha golpeado por igual a residencias públicas y privadas. Como le digo, habrá que mejorar el modelo y corregir sus fallos, pero que nadie dude del trabajo que hemos hecho porque ahí sí que no se ha escatimado nada. Quiero hacer un reconocimiento expreso al trabajo de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, que ha realizado un enorme esfuerzo para atender todas las necesidades en un momento realmente complicado. Como delegado territorial, agradezco haber podido contar con profesionales que han demostrado su compromiso.

¿Cómo valora la gestión de la crisis realizada por la Junta en Salamanca?

Creo que la Junta ha gestionado razonablemente bien una crisis que ha superado cualquier previsión. El coste en vidas humanas y en personas enfermas ha sido enorme pero hemos trabajado todos los minutos de todos los días desde que empezó a atisbarse la gravedad de la pandemia, nos hemos multiplicado para llegar a todas partes. Ojalá hubiéramos podido evitar las muertes. El personal sanitario y no sanitario de hospitales y centros de salud ha resistido y ha demostrado una capacidad y una vocación que no podemos olvidar. Igualmente el personal sociosanitario de las residencias, y los miles de trabajadores anónimos de los sectores esenciales que han arriesgado su salud y gracias a ellos la población ha podido confinarse y disponer de lo necesario.

La Junta ha entendido desde el primer momento que preservar la vida y la salud de los castellanos y leoneses era lo prioritario y sobre esta premisa se han tomado todas las decisiones. Y así también se está actuando en la desescalada, con el convencimiento de que la prudencia nos beneficia.