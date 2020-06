​Carmona, sobre su despedida del Guijuelo: “No sigo porque ha sido el club el que ha decidido que no querían renovarme”

Pepe Carmona no seguirá la próxima temporada en Guijuelo. El atacante andaluz explica en SALAMANCA24HORAS sus cuatro años y medio en el conjunto chacinero y también que no fue su decisión no seguir en el Municipal la próxima temporada.

Punto y final a cuatro años y medio en Guijuelo. “He sido muy feliz. He formado una vida en Salamanca porque he encontrado a mi pareja, he hecho muchos amigos y he podido estudiar. No sigo porque ha sido el club el que ha decidido que no querían renovarme. No quiero hablar mucho de ello pero ha sido así”.

Paso de niño a hombre en el mundo del fútbol. “Le tengo mucho cariño y admiración al Guijuelo. Llegué con 19 años y no había jugado en Segunda B; me marcho con casi 150 partidos en la categoría”.

Mejores recuerdos. “Me costaría quedarme con uno. He tenido cuatro cuerpos técnicos seguidos pero si me tengo que quedar con algo, me quedo con el segundo año en Guijuelo que jugamos la Copa y nos enfrentamos al Atlético. Pero también con todo lo que he aprendido con Ángel Sánchez”.

Grandes amigos en el vestuario. “Intento no pensar mucho en ello porque es lo que más pena me da. He creado con vínculos con personas mucho más allá del terreno de juego

Futuro. “Ojalá me salgan cosas. No tengo ninguna opción concreta y yo quería esperar al Guijuelo. Salamanca es una ciudad que me gusta y que me ha dado muchísimo”.