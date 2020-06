​El primer día de las piscinas en Salamanca, más que un simple chapuzón: “vivo sola y esta es la forma de volver a la vida”

El primer chapuzón del verano en las piscinas de Salamanca ya está aquí. La nueva normalidad no ha disipado las ganas de los salmantinos que, incluso, han hecho cola para estrenar esta atípica temporada de verano. La pandemia ha traído respeto y dudas para acudir a los recintos pero, aunque muchas personas han modificado sus hábitos para disfrutar de una forma segura del primer baño, ya había ganas.

Sin embargo, para algunos este primer día no solo significaba refrescar el cuerpo. Es el caso de Pepi, una usuaria de las piscinas de Garrido que lleva toda su vida acudiendo a ellas, a pesar de vivir en el paseo de San Antonio, y que precisamente ha sido la primera en entrar en las instalaciones. “Tenía miedo y respeto, no te creas. Llevo viniendo aquí toda la vida. A pesar de estar lejos de mi casa, esta es mi piscina y venía siempre con mi marido. Él falleció hace nueve años y después de su muerte, venía con pena, pero seguía viniendo. Con esta pandemia ha sido la primera vez -nos cuenta Pepi, entre lágrimas- que he dudado si venir”.

Tras hablar con un sobrino, quien le animó, decidió venir porque para ella “esto me da la vida. Vivo sola y he pasado el confinamiento en mucha soledad. Ha sido todo muy duro para mí. Al final he venido aquí porque esta es la forma de volver a la vida, porque aquí tengo amigos de muchos años y, ya no es por el baño, es por volver a sentir que estoy con los míos”, cuenta una emocionada Pepi a SALAMANCA24HORAS.COM, mientras todas las personas que acuden a la piscina -bañistas y personal- le saludan con un “ya teníamos muchas ganas de volver a vernos”.

Es una obviedad decir que los baños ya no son lo mismo en la forma, pero sí en el sentir. Los primeros chapuzones, “aunque el agua está fría”, sientan como un alivio para los bañistas de Garrido; pero, hay pequeños problemas de esta nueva situación, como que a algunos se le olvida quitarse la mascarilla y antes de entrar en el agua les toca volver a guardarla.

Javier es el primer pequeño que llega con su familia a la piscina. “Venimos aquí para que disfrute, pero nos iremos pronto. Aún le tenemos respeto a la situación y preferimos no juntarnos con mucha gente”, cuenta su madre y su abuela a SALAMANCA24HORAS.COM.

Sin usar taquillas, duchas o hamacas

Las piscinas no iban a estar exentas de medidas de seguridad, siendo como son uno de los lugares más concurridos en verano; pero, para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los usuarios se han establecido algunos protocolos que, eso sí, a alguno le ha costado entender, como, por ejemplo, situarse en los pequeños círculos que hay pintados en el suelo para delimitar la organización de la fila para sacar entradas o abonos de temporada.

En esta de Garrido el protocolo es muy sencillo. “Existen dos formas de entrada, la primera que es para las personas que tienen abono y acceden directamente por los carriles de acceso; y otra fila para sacar entradas o abonos. Aquí tenemos que recalcar que no se dan de alta abonos de 15:00 a 18:00 horas porque es una hora donde suele acudir mucha gente y para evitar, así, aglomeraciones”, cuentan desde la organización. Esta última está delimitada con señalización en el suelo para que todas las personas mantengan la distancia de seguridad mientras esperan.

Una vez dentro, mismo protocolo para todos, control de temperatura, obligación de llevar mascarilla y el uso del gel hidroalcohólico. Del mismo modo, solo se puede hacer uso del cambiador y de los baños; las taquillas y las duchas están cerradas por seguridad.

Ya en el recinto exterior, donde se sitúan las piscinas, las personas deben seguir las flechas de acceso y guardar una distancia de seguridad, pero ¿Y si no se cumple? Para ello desde Piscis han puesto la figura del celador, que será la persona encargada de velar que se guarde esa distancia y se respeten las medidas. “Espero que no sea muy complicado y la gente respete”, afirma esta trabajadora.

Por último, en estas piscinas, que de momento solo albergan en su primer día el 50 % de su aforo, a pesar de lo anunciado en rueda de prensa por el Ayuntamiento, no se podrá hacer uso de hamacas ni sillas de piscina; ni propias ni de la organización. “Es una medida de prevención, que veremos si más adelante vamos cambiando. Estamos sujetos a cómo vaya evolucionando todo”, concluyen desde Piscis en un primer día de baño, donde más importante que el simple hecho de un buen chapuzón, ha sido darnos cuenta de que estamos un poquito más cerca de volver a disfrutar de las pequeñas cosas que antes, quizá, apenas apreciábamos.