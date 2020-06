​Diego Hernández relata su experiencia en Las Palmas: “Cuando mejor estaba, llegó el virus”

Diego Hernández ha pasado la última temporada enrolado en las filas del de Las Palmas. El delantero salmantino ha participado con el primer equipo en las últimas sesiones de trabajo previas al coronavirus y también ha jugado con el B y con el C del equipo canario.

Valoración de la temporada. “Ha sido una temporada rara, como para todo jugador. No sé si tengo la negra o no… cuando mejor estaba, llegó el virus. Nada más llegar allí me lesioné; volver y recaer del tobillo que me dañé en Unionistas. Cuando volví, tras navidad, arranqué con el grupo y tuve la lesión del hombro, que se me salió. Después, cogí mi ritmo y jugué contra el Celta y fui contra Las Rozas. Justo antes del confinamiento, subía con el primer equipo y llegó el coronavirus. Ha sido una temporada rara”.

¿En quién te has apoyado para superar los momentos difíciles? “Desde los 16 años que salí, en Madrid te da de todo y la familia estaba a dos horas. Esta vez sí he estado fuera y muy lejos. Siempre me he apoyado en mi familia, en mis amigos y, en este caso, también mucho al principio en mis compañeros. Después conocí a mi pareja y tanto ella, como mi familia, me ha apoyado mucho durante el confinamiento”.

¿En qué ha mejorado esta campaña Diego Hernández? “Esta temporada, Diego Hernández ha sido distinto al del año pasado porque estaba en otro mundillo, con chicos jóvenes. Éramos todos o casi todos sub23. Aprendes menos, siendo sincero. Son entrenamientos diferentes porque estás en un filial y en una cadena que tiene un primer equipo. El año pasado aprendí mucho y este año he aprendido fuera del terreno de juego. Creo que soy más maduro y estoy mejorando a la hora de salir de las lesiones. He mejorado mentalmente”.

Planes de futuro. “Mi futuro, ahora mismo, pasa por Las Palmas. Tengo contrato. Pero ha sido una situación extraña y rara y hay que mirar diferentes formas. Tengo aquí una familia y aquello está lejos pero tengo mi futuro allí. No descarto nada. Hay que mirar opciones pero mi futuro y mi cabeza está en Las Palmas”.





Diego Hernández, con el 7, en un partidillo de entrenamiento con el primer equipo. FOTO: Las Palmas.