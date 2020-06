El PNV no apoyará hoy en el Congreso la reprobación de Marlaska que reclama el PP por la crisis en la Guardia Civil

El PNV no apoyará la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el PP someterá este martes a votación del Pleno del Congreso por la crisis generada en la Guardia Civil a raíz de su decisión de cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos.

Se trata de la primera censura parlamentaria a un miembro del Gobierno de coalición que se vota en esta legislatura y, a priori, cuenta con el respaldo del PP, Vox y Ciudadanos, que suman el 43% del hemiciclo, informa Europa Press.

Por ello, el PSOE se obligado a buscar apoyos en formaciones minoritarias como el PNV, ERC, Bildu, Junts o Más País para tratar de 'salvar' a Marlaska tras su decisión de apartar a Pérez de los Cobos, un coronel que no es del agrado de los independentistas catalanes, pues fue quien dirigió el dispositivo de seguridad desplegado en Cataluña para tratar de impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

De entrada, en el PNV aún no han adelantado cuál será el sentido de su voto pero sí han apuntado a Europa Press que el ministro no debería dimitir ni su partido ha pedido que lo haga, por lo que todo apunta a que no respaldarán la propuesta del PP.

El cuestionamiento del ministro por parte de la oposición tiene su origen en la crisis abierta en la Guardia Civil tras haber cesado al coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid por pérdida de confianza al no informar sobre la investigación judicial del 8M. Aquel cese aceleró la dimisión posterior del director adjunto de la Guardia Civil (DAO), Lauretino Ceña, y la salida del 'número tres' del Instituto Armado, Fernando Santafé.

Después de que se filtrara una nota de la directora de la Guardia Civil reconociendo que la destitución de Pérez de los Cobos respondía a su negativa a informar del polémico informe sobre el 8-M, el PP, Vox y Ciudadanos reclamaron semana tras semana la dimisión de Marlaska, al que acusan de "injerencia" en el Poder Judicial. En las sesiones de control, el ministro rechazó dimitir y negó haber tratado de interferir en el trabajo de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación feminista en la capital.

El PP, Vox y Cs registraron además en el Congreso sendas proposiciones no de ley que incluían la reprobación del ministro, textos que aún no tienen fecha de debate. Lo que el Pleno de la Cámara Baja debatirá y votará este martes es una moción del PP, consecuencia de la interpelación que su portavoz de Interior, Ana Vázquez, dirigió el pasado miércoles al ministro del ramo.

POR ACTITUD ANTIDEMOCRÁTICA E INJERENCIAS EN LA JUSTICIA

Un texto que los 'populares' han aprovechado para pedir la reprobación de Malaska por "su actitud antidemocrática apartando de sus puestos a los mandos de la Guardia Civil que, en cumplimiento de su deber de proteger y garantizar los derechos y libertades constitucionales, no se pliegan a sus órdenes ilegales".

En su iniciativa, recogida por Europa Press, el PP también quiere censurar al titular de Interior "por sus injerencias en el funcionamiento independiente del Poder Judicial para evitar investigaciones penales abiertas que afectaban a altos cargos designados por el Gobierno del que el señor Marlaska forma parte", en referencia al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que era el investigado en la causa que finalmente se archivó.

Aunque la reprobación no tiene efectos legales, el PP incluye un segundo punto en su moción instando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tomar nota de la posición del Congreso "a los efectos de que proceda a cesar de inmediato al ministro".