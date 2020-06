Solicitan que se autorice la quema de rastrojos como medida fitosanitaria

"Los agricultores no tenemos ya herramientas para combatir las plagas". Las afecciones fitosanitarias que en esta campaña se están produciendo en los cereales aconsejan de nuevo la utilización de una medida como es la quema de rastrojos que permite la eliminación de organismos nocivos.

Así lo indica la organización agraria UCCL que solicita al ITACyL que al igual que ha hecho su homólogo navarro, elabore un informe sobre las afecciones que han sufrido los cultivos y aconseje las medidas a tomar, entre ellas, la quema de rastrojos.

Para la OPA esta práctica agronómica tiene un carácter preventivo de cara a cosechas futuras, garantizando la menor utilización de otros productos que cada vez son menos eficientes debido a la resistencia de los agentes nocivos y a la prohibición de uso de numerosos principios activos.





La autorización de esta medida "debería comunicarse con carácter urgente, ya que las labores de cosecha se iniciarán de forma generalizada en todo Castilla y León en lbreve, y los agricultores necesitan saber si han de dejar paja o no. Lo que no tiene sentido es que en unas comunidades se permita esta práctica agronómica y en otras, como la nuestra, no. El agravio comparativo entre agricultores se produce desde el momento en que unos pueden utilizar unas herramientas de control fitosanitario y otros no. Es completamente ilógico".