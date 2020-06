Estafa: el mensaje "Hay un problema grave en tu cuenta" no procede del Banco Santander, es phishing

Un mensaje enviado por las redes de mensajería, supuestamente en nombre del Banco Santander, afirma que “hay un problema grave en tu cuenta – documento #AW1346797” y que esta “ha sido suspendida temporalmente”. Propone hacer clic en un enlace para volverla a activar, pero se trata de un caso de phishing o suplantación de identidad.

El mensaje explica que la cuenta permanecerá limitada hasta que el usuario apruebe su reactivación. Para ello debe actualizar sus datos: “Todo el proceso solo tomará 5 minutos. Debe actuar ahora para resolver el problema lo más rápido posible”. Se solicita pulsar en un enlace (“Por favor, haga clic aquí para activar su cuenta ahora”) y se afirma que si este paso no se da en las siguientes 24 horas, el usuario será bloqueado de los servicios del banco.

El Grupo Santander ha confirmado a TVE que el mensaje no es suyo, que no se dirigen en esos términos a los usuarios y que no ofrecen indicaciones para recuperar cuentas de esa manera.

No es el primer phishing (fraude con el que se intenta captar datos de acceso a cuentas bancarias) relacionado con el Banco Santander estos meses de pandemia. En el caso de esta ciberestafa concreta, fue enviada anteriormente en nombre del BBVA.