​Carlos Morales, portero del Villarrubia: “Lo que más voy a valorar es que el entrenador me de confianza y que apueste por mí”

Carlos Morales ha pasado la última temporada en el Villarrubia. El cancerbero estuvo en el Guijuelo en la temporada 2016/17 y sigue de cerca la actualidad del club chacinero. Ahora, tras una campaña con pocos minutos, busca un nuevo emplazamiento para asentarse y coger minutos en la portería.

Temporada en el Villarrubia. “No ha sido como me esperaba porque no he jugado lo que hubiese querido y lo que era mi idea a principio de temporada. El entrenador tiene que tomar decisiones y es el que manda. Pero estar en el equipo de tu casa, es algo que gusta”.

Competencia con Samu Diarra. “Lo ha hecho bien y el entrenador le ha dado la oportunidad a él. Decidió apostar por él pero yo estoy contento de lo que he hecho cuando he jugado. Pero no he tenido continuidad”.

Próxima aventura. “Ahora mismo no lo sé. Toca valorar opciones, saber qué interesa y qué no. Lo que más voy a valorar es que el entrenador me de confianza y que apueste por mí. Quiero volver a ser feliz jugando”.

Recuerdos de su paso por el Guijuelo. “Fue mi primera experiencia en Segunda B. Fue un año de mucho aprendizaje porque yo salía del filial del Atlético y vives otras cosas. También fue complicado al principio a nivel de resultados y esos resultados hicieron que eso hiciese más difícil que apostasen por los jóvenes. Yo nunca había jugado antes en Segunda B. Estoy contento con el trabajo diario que hice porque di todo lo que tenía”.

Diego Hernansanz en Villarrubia. “No te puedo decir mucho de él. Sé que es el director deportivo de Unionistas. Sé que aquí ayudó a hacer el equipo con el entrenador y el director deportivo y le vi un par de veces en pretemporada. No estaba en el día a día con nosotros. Me contaron que era como un asesor deportivo y que ayudaba a formar el equipo”.

Segunda B PRO. “Yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El fútbol profesional cada vez va a estar más lejos aunque digan que la Segunda B PRO va a ser profesional. En Segunda B estaba a un pasito la Segunda pero ahora se aleja más porque la Segunda B normal estaría por detrás de la PRO. Ahora los clubes de Segunda firmarán solo jugadores de Segunda B PRO”.