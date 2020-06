VÍDEO | Salmantinos en el terremoto de México: “Nunca te acostumbras a esto. Se ha notado mucho y te deja un desasosiego muy gordo en el cuerpo”

En el Distrito Federal lo sintió el salmantino Mario Miguel, que dirige la agencia en México de una empresa de marketing. “Justo estaba empezando a trabajar y ha comenzado a sonar la alerta sísmica en mi barrio, Polanco”, cuenta Mario, y asegura que el temblor ha durado unos treinta largos segundos. Los habitantes de México ya saben lo que tienen que hacer: mantener la calma y salir a la calle lo más rápido posible.

“Esta es una zona del D.F. en la que se suelen notar poco los movimientos sísmicos, debido al tipo de edificaciones que hay, pero este se ha sentido mucho”, explica el joven a SALAMANCA24HORAS. Mario ya vivió otro terremoto el pasado año, “fue de 6,2 y ya me pareció mucho, porque nunca había vivido algo parecido, pero el de hoy ha sido muy superior”, cuenta.

“Entre esto y la situación del Covid que vivimos, que está en su punto más álgido y duro, no sé dónde acabaremos, pero bueno, esto es México, nos adaptamos a este tipo de cosas”, afirma el salmantino. “Nunca te acostumbras a esto. Te deja un desasosiego muy gordo en el cuerpo”, finaliza Mario.





Por su parte, Alfonso Ruiz, que aunque nació en Badajoz, residió durante muchos años en Salamanca, lleva viviendo en México desde septiembre de 2014 y se encuentra finalizando su tesis doctoral en el Colegio de México, prestigiosa institución pública mexicana de educación superior e investigación en ciencias sociales y humanidades que cuenta con un premio Príncipe de Asturias.

Él estaba en casa confinado cuando comenzó a sonar la alerta sísmica en su barrio, la Colonia Narvarte, en el centro de la gigantesca capital del país. “En cuanto suena, todo el mundo tenemos que salir a la calle, aunque sea importantísimo lo que estuviéramos haciendo previamente”, cuenta. Un segundo tarde puede costar la vida. “En mi edificio salimos todos y te aseguro que en ningún otro temblor, que ya llevo unos cuantos, he visto salir a tantos vecinos. Se nota que la hora y el trabajar desde casa influyó en que todo el mundo se pusiera a salvo rápido”, explica a SALAMANCA24HORAS.

Alfonso afirma también que cuesta acostumbrarse, habiendo vivido tantos años en España, a lo que ocurre en México con los temblores. “A mí, la verdad es que ya no me pone nervioso que suenen las sirenas de alerta sísmica. Es importantísimo seguir las recomendaciones y protocolos (salir de casa, bajar rápido por las escaleras sin usar el ascensor, ir tranquilo, no gritar y reunirse con los vecinos fuera del edificio, etcétera)”. Eso sí, asegura que hay muchos mexicanos que se ponen muy nerviosos. “Normal, atendiendo a lo que ha ocurrido en otras ocasiones…”

Alfonso explica que hace bastante tiempo que no sonaban las sirenas en la ciudad, por lo menos un año; “aunque ha habido ocasiones de hasta tres veces al mes”, finaliza.