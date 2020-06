​Los comerciantes de la Ciudad Vieja pedirán explicaciones al Ayuntamiento por "beneficiar a la hostelería" mientras que ellos están en el “absoluto olvido”

“A diferencia de otros sectores a los que se les mima sistemáticamente, a nosotros no se nos permite el uso gratuito de la vía pública para ejercer nuestra actividad y debemos aguantar frente a nuestros establecimientos un abuso descontrolado del suelo público”, apuntan desde la asociación

La Asociación de Comerciantes de la Ciudad Vieja de Salamanca, a través de un comunicado, ha informado que, tras una primera, y breve, reunión con el Concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Carabias, en la que los dueños de los comercios ubicados en el casco antiguo transmitieron algunos de los graves problemas que están sufriendo, volverán a tener otro encuentro en el Ayuntamiento de Salamanca.

La asociación ve con buenos ojos que se les comience a escuchar y que se abra así un puente de comunicación que “permita dar voz y solución a los graves problemas que sufre nuestro sector que, pese a suponer, según datos recientes publicados por la CEOE, el 13% del PIB, el doble que el sector hostelero, y ser el que más empleo concentra, un 17% del total de afiliación a la Seguridad Social -así como contar con los puestos de trabajo más estables-, sigue siendo el gran olvidado”

Aseguran que los comercios a los que representan han permanecido cerrados durante tres meses debido a la ausencia total de visitantes, ven “con pesar la adopción de medidas para impulsar a otros sectores mientras que a nosotros se nos deja en el absoluto olvido. Así se le ha transmitido al Concejal de Comercio por parte de esta Asociación en las reuniones mantenidas con él estos últimos días”.

Continúan afirmando que han recibido “apenas una ayuda del Ayuntamiento para la adquisición de equipos de protección que garanticen nuestra seguridad y la de nuestros clientes y alguna destinada a la digitalización que de poco sirve ahora por la nula capacidad que tenemos para invertir en estos momentos”.

Así mismo, aseguran que “nuestros comercios tienen limitado el aforo como el que más, pero a diferencia de otros sectores a los que se les mima sistemáticamente, a nosotros no se nos permite el uso gratuito de la vía pública para ejercer nuestra actividad y debemos aguantar frente a nuestros establecimientos un abuso descontrolado del suelo público que nadie vigila de oficio y que literalmente nos vuelve invisibles. Somos conscientes de que ahora este está siendo un problema generalizado para el comercio de la ciudad, comercios ubicados en otras zonas que se quejan de que las terrazas impiden la visibilidad de sus escaparates o el acceso de los clientes y por eso entendemos que es un buen momento para que se tome conciencia de que este no es un problema nuevo, sino un problema muy grave que nos lleva afectando años y al que las autoridades competentes no le ponen solución”.