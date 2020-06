​UCCL Salamanca exige soluciones a los continuos ataques de lobos en la provincia

UCCL advierte de la grave situación que viven los ganaderos de la comunidad ante los números ataques de lobos que están sufriendo en los últimos meses. Estos actos están adquiriendo una gran relevancia por la cantidad de muertes producidas y por la imposibilidad de defensa de los ganaderos, que ven como este voraz depredador ocasiona cuantiosas pérdidas económicas en sus explotaciones.

El último ataque se produjo el pasado fin de semana en una explotación ganadera de ovino localizada en Barreras (Salamanca) que provoco la muerte de cuatro ovejas, dos abortos y otros quince animales con mordeduras de relativa consideración. Pero esta explotación sigue sumando daños, puesto que en la mañana de este miércoles el ganadero se ha encontrado que de esas quince ovejas mal heridas, se han muerto en total seis, y han abortado ocho que supuestamente no habían sufrido daño alguno por el ataque.

Esta organización agraria denuncia la indefensión en la que se encuentran los ganaderos de Castilla y León, que ven como sus explotaciones ganaderas se ven reducidas y la Administración no hace nada al respecto. No es posible una convivencia cuando no existen las medidas oportunas para evitar estos continuos ataques.

UCCL pide a la Consejería de Medio Ambiente que ponga los medios necesarios y recama la puesta en marcha del control poblacional en esta zona para evitar los continuos ataques que se están produciendo en esta zona, que en los últimos meses ya se contabilizan una decena, y agrava aún más la profunda crisis de rentabilidad por la que están pasando las explotaciones ganaderas de nuestra comunidad.

UCCL advierte a la Administración Regional que las pérdidas económicas que sufre el ganadero no están siendo objeto de compensación por parte de la Administración competente, ya que la compensación económica de la actual normativa regional que convoca ayudas para paliar los daños producidos por ataques de lobos se queda muy por debajo del coste real que le supone al ganadero la pérdida de su ganado.