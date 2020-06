​Sergio Rivera deja claro que irá a un proyecto en el que se sienta “importante”

El mediocampista salmantino Sergio Rivera no estará la próxima temporada en el Real Ávila. A pesar del interés del equipo encarnado, el futbolista charro ha decidido que buscará minutos en otros conjuntos en el que sea “más importante”.

Valoración de la temporada. “A nivel individual ha sido bastante buena, quizá la mejor desde que soy senior. He tenido minutos y he sido importante. Yo voy al Ávila por el entrenador Jonathan Prado. Me ha dado mucha confianza y he estado a gusto”.

No continuidad del entrenador. “Es una de las causas por las que ya me despedí del Real Ávila. Me dieron la opción a renovar pero me dijeron que iba a estar de segunda espada y yo lo que quiero es ir a un proyecto y ser importante. Que no esté Jonathan Prado también influye”.

Con confianza. “Encontré a un entrenador que me dio confianza. En Guijuelo ya sabéis lo que pasó, que estaba en juvenil y fui a Segunda B. Es un paso grande. En Tordesillas tuve muchas lesiones. Este año no he tenido lesiones y he jugado bien y con minutos”.

Futuro. “Si llama a la puerta un equipo de Segunda… bueno, mi prioridad es jugar. Soy joven aún. Prefiero jugar a estar en un Segunda B. Quiero ser feliz jugando al fútbol. Me queda un año de sub23”.

Próxima campaña. “Tenemos mucha incertidumbre porque no se sabe cuándo vamos a empezar, cómo van a hacer los grupos, si va a haber más grupos en Segunda B…”.