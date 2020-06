​Karim Abubakar, sobre el fútbol en Salamanca: “Hay tres equipos ahí y son muy grandes”

Karim Abubakar ha jugado la última temporada en el Algeciras. El delantero africano ha marcado tres tantos durante la campaña y ahora busca nuevo acomodo para la próxima temporada. Karim ha jugado los últimos años en Plasencia, Don Benito y Algeciras y reconoce en SALAMANCA24HORAS que conoce el fútbol charro, ya que cuenta con referencias de Manu Moreira o Jorge Barba.

Temporada en el Algeciras. “Este año ha sido muy bueno. No ha terminado como esperábamos. Después del año en Don Benito en Segunda B, que me fui a la mitad de la temporada a Algeciras en Tercera y me quedé este año en Segunda B”.

Características. “Mi jugador favorito es Samuel Eto’o. Busco la espalda de la defensa, me pego con la defensa e intento hacer muchos goles. Me gusta mucho trabajar para el equipo y presionar. Mezclo potencia y lucha. Pero lo importante es que el equipo gane. Si no marco y el equipo gana, me marcho contento. Me gusta dejarme el alma y pegarme con los centrales. Mis hermanos jugaban de centrales y sé que no les gusta que les disputen todas ni les busquen la espalda”.

Baile. “Este ha sido un buen año no solo en el campo, también en el vestuario. Todo el equipo ha sido muy bueno conmigo. Antes de los partidos, en el vestuario ponemos canciones y yo bailo. Antes de salir al campo hemos disfrutado mucho. Como africano, cuando ponen la canción, bailo antes de salir a calentar. Nos ha ayudado muchísimo”.

Futuro. “Salgo de Algeciras para buscar un club que me de más minutos en la categoría. He hablado con Algeciras pero no llegamos a un acuerdo. Así es el fútbol. Tengo que buscar otro sitio en el que confíen en mí”.

¿Le gustaría jugar en algún equipo de Salamanca? “Claro que sí. Tengo a mi amigo Manu Moreira y también Durantez que está cerca. Me han hablado muy bien, que es un sitio fenomenal. Encima este año estuve con Jorge Barba y me habla muy bien de que es un sitio muy bueno para ir a jugar. Hay tres equipos ahí y son muy grandes”.