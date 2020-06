​Samba, que coincidió con Hernán en el Langreo: “Si Unionistas me hace una oferta, encantado de recibirla”

Ernesten Lavsamba, más conocido como ‘Samba’, coincidió con Hernán Pérez en el Langreo. El centrocampista guarda un buen recuerdo del técnico asturiano y reconoce en SALAMANCA24HORAS que sería “un gusto” volver a encontrarse con él, a la vez que le abre la puerta a Unionistas.

Campaña en el Langreo. “A nivel colectivo me ha parecido una buena campaña. Estábamos aspirando a otras cosas. Yo me he visto bien. Ha sido mi segundo año en Segunda B. He mejorado en muchas cosas y compitiendo bien. Lo más importante ha sido el buen trato de todos los compañeros. El secreto en Segunda B está en luchar todos los balones”.

Hernán como entrenador. “Tuve mucha suerte de encontrarle mi primer año de Segunda B. Es un entrenador que tiene muchas cosas y confía mucho en sus jugadores. Tiene muy claro lo que quiere y analiza muy bien al rival. Sabe dónde hacerle daño y entrenas para ello”.

Volver a jugar para Hernán. “Siempre será un gusto volver a encontrarme con él. Pero no depende de mí. Si Unionistas me hace una oferta, encantado de recibirla”.

Futuro. “Acabo contrato del Langreo y estoy a la espera, como mucho de mis compañeros”.

Segunda B PRO. “Para los jugadores es una faena. Pero estamos para adaptarnos a lo que venga. No habrá problema”.