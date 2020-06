Aldeatejada no abrirá este verano las piscinas municipales

El Ayuntamiento de Aldeatejada no abrirá este verano las piscinas. "Sabemos que es una decisión difícil y lamentamos tener que adoptarla después de los meses tan duros que hemos pasado. Nuestra intención no era esta, pero las circunstancias mandan y no se pueden seguir poniendo parches con cargo al dinero público. Hay que solucionar el problema que se ha planteado de una vez, buscando que la reparación ofrezca todas las garantías posibles".

El Consistorio se refiere así a los problemas que han encontrado al iniciar las labores de acondicionamiento previo y reparación de la imprimación de los vasos. "Han surgido problemas que en su momento no se habían detectado y que afectan a la estructura de la piscina de adultos".

Desde el Consistorio aseguran que es "imposible ya realizar el estudio técnico previo que la obra exige, contratar y ejecutar las reparaciones que son indispensables para un óptimo servicio de la instalación".