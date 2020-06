​Javier Iglesias: “El PP es parte de la solución que necesita España, y algunos están empeñados en ponernos como parte del problema”

El Partido Popular de Salamanca ha celebrado este jueves por la tarde una reunión de su Comité Ejecutivo provincial. En él han estado presente el presidente provincial del partido, Javier Iglesias, el secretario provincial, Carlos García Carbayo, el coordinador, Julio López Revuelta y la participación especial del secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez.

Antes de esa reunión, tanto Iglesias como Vázquez han ofrecido una rueda de prensa donde han adelantado los puntos sobre los que iba a versar la misma, centrados, principalmente, en el acuerdo de recuperación económica llevado a cabo por todas las fuerzas políticas de Castilla y León.

Javier Iglesias: “Si el PP no participa de las soluciones que se puedan dar para los españoles, a todos nos irá peor”

El presidente del PP provincial, Javier Iglesias, ha valorado la acción de todos los representantes del partido en Salamanca durante la pandemia. “Nosotros no retomamos la actividad porque nunca la hemos dejado. Prueba de ello es la actividad incesante del secretario general con alcaldes, instituciones… Tranquilizando y dando soluciones. Todas las administraciones del PP han estado a la altura, como la ciudad de Salamanca, donde se ha conseguido un gran acuerdo; o el de la Junta, que ha sido muy bien valorado por los ciudadanos y por los analistas”

Precisamente en referencia a esos pactos, Iglesias, ha afirmado que la política nacional debería tomar su ejemplo. “La política no es un fin. Es un medio y una herramienta para mejorar la sociedad. Esto no es solo enfrentamiento y por eso queremos hacer un llamamiento a la moderación, a la comprensión; para que existen políticas útiles que se sustenten en pactos que podamos compartir los españoles”.

Del mismo modo, ha mostrado su apoyo a Pablo Casado que está “tendiendo la mano para construir un futuro juntos. Desde Salamanca entendemos que el PP es parte de la solución, pero algunos están empeñados en ponernos como parte del problema. Si el PP no participa de las soluciones que se pueden dar para los españoles en los próximos años a todos nos irá peor. Este partido suma y construye proyectos en común. Todo es mejorable, como lo que ha hecho el Gobierno, que en muchas cosas no ha estado a la altura y eso los ciudadanos lo sabemos, pero nosotros queremos ayudar con la experiencia del PP. Que el eslogan: salimos más fuertes, no sea solo un lema”

Francisco Vázquez: “El cambio de reparto del dinero por parte del Ministerio de Hacienda ha hecho que en Castilla y León no se hayan destinado más de 110 millones de euros”

El secretario autonómico del Partido Popular, Francisco Vázquez, ha querido destacar la actuación de la Junta en esta pandemia, así como el “importante pacto” llevado a cabo por todas las fuerzas políticas de la comunidad.

El propio Vázquez anunciaba los temas que se han tratado en la reunión del Comité Ejecutivo, que han girado en torno a cinco ejes relativos al pacto de reconstrucción económica de Castilla y León. Un pacto que “puede servir de ejemplo para el resto del país y donde hemos dejado al margen la confrontación política por el futuro y por nuestros ciudadanos. Queremos construir, desde la unidad de todas las fuerzas, una comunidad más moderna y sostenible”

El secretario autonómico del PP ha recapitulado algunas de las medidas que llevarán a cabo en este nuevo pacto de reconstrucción, aunque también ha lamentado que el PSOE “haya votado en contra a algunas medidas solo una semana después de llegar a un acuerdo”.

Vázquez ha anunciado que se potenciará la Atención Primaria y se buscará la creación de equipo sanitario desde Castilla y León, “para evitar así compras al exterior y tener aprovisionamiento por si llega una segunda oleada. Un modelo de Atención Primaria hecho por todas las fuerzas políticas para que todos los ciudadanos estén satisfechos”

Por último, ha lamentado el cambio de criterio impuesto por el Ministerio de Hacienda, que modifica los criterios previos del de Sanidad, donde se establecía que la mayor partida monetaria iría a parar a aquellas zonas más afectadas como Castilla y León. “Sin embargo, ahora lo destinan a los lugares con mayor población, donde hay más jóvenes o tiene metro y cercanías. Eso no es una forma de distribuir. Así se ha privado a Castilla y León de 110 millones de euros”





Iglesias suscribe “de la A a la Z” la carta de Carbayo sobre la supresión de trenes en Salamanca

En esta rueda de prensa también ha habido tiempo para hablar de la supresión de trenes que está sufriendo Salamanca en los últimos días. Aquí, y con Carbayo presente, Javier Iglesias ha afirmado que suscribe “de la A a la Z, todas las palabras de la carta del alcalde. El tren es de vital importancia para la economía, para el turismo, los negocios… El alcalde habla en nombre de todos los salmantinos de la capital y la provincia”.