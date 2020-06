​David Grande, Tena y Nacho Buil ‘radiografían’ a Antonio Marín

Unionistas de Salamanca anunció el pasado 17 de julio el fichaje de Antonio Marín. El futbolista, procedente del Ejea, es hasta el momento la única cara nueva del equipo blanquinegro. SALAMANCA24HORAS se ha puesto en contacto con tres ex compañeros para conocer cómo es en el terreno de juego y fuera de él.

David Grande (ex de Unionistas y ex compañero en Recreativo Granada). “Marín es un lateral muy regular, de todos los días un 7. Casi nunca comete fallos durante los partidos, sube la banda y centra bien. Con balón no se suele equivocar y tiene buena salida de balón. A la hora de defender es muy listo, me parece un jugador muy completo. Quizá más defensivo que ofensivo”.

Tena (centrocampista del Ejea). “Como futbolista le veo muy completo, un chico muy serio. Es el típico jugador que te da cada partido un notable y es muy seguro. Sobre todo, es su faceta defensiva. Puede jugar de lateral, central o mediocentro. Con nosotros jugó como lateral izquierdo. Corre mucho la banda y ocupa mucho campo. Da mucho equilibrio al equipo. Fuera del campo, es un chico muy centrado”.

Nacho Buil (ex compañero en el Recreativo Granada). “Es un chico muy trabajador y muy humilde. Siempre cumple en la posición. Es un poco un todoterreno defensivo. Fuera del campo, le tienes que conocer porque es un chico muy cercano, aunque al principio sí marca un poco la distancia”.