El Congreso rinde su homenaje anual a las víctimas del terrorismo, con Bildu en lugar preeminente por primera vez

VOX no participa en el tributo institucional pero se suma, con PP y Ciudadanos, al acto alterntativo de la AVT

El Congreso de los Diputados ha celebrado este sábado el homenaje a las víctimas del terrorismo que acoge cada 27 de junio desde 2010 y, por primera vez, EH Bildu ha estado representada en un lugar preeminente compartiendo espacio con el resto de representantes de los partidos políticos que se han sumado a este reconocimiento.

Como el año pasado, la coalición abertzale ha estado representada por su diputado Jon Iñarritu, pero, a diferencia de en la edición anterior, durante la que sólo estuvo presente en el minuto de silencio por las víctimas, esta vez se ha sentado en el 'banco azul' tradicionalmente reservado al Gobierno, al mismo nivel que los portavoces de otras formaciones.

Este acto se celebra desde hace una década, cuando el entonces presidente de la Cámara, el socialista José Bono, lo estableció coincidiendo con el Día de las Víctimas del Terrorismo acordado a iniciativa de las asociaciones. En esa fecha, hace ahora 60 años, una niña de 22 meses murió calcinada en un coche como consecuencia de un artefacto explosivo que el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) colocó en la estación de autobuses de San Sebastián.

Tras varios años ubicando este homenaje en distintas salas del Congreso, como la Sala Constitucional o el Salón de Pasos Perdidos, la actual presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, decidió en 2019 darle mayor visibilidad llevándolo de nuevo al hemiciclo, que lo ha vuelto a acoger este sábado.

Aforo limitado

Eso sí, en esta décima edición siguiendo las recomendaciones sanitarias por el Covid-19, se ha limitado el aforo en el Salón de Plenos. Además miembros de las mesas del Congreso y del Senado, han acudido los ministros de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; Justicia, Juan Carlos Campo; Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande Marlaska, y Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.

Por parte de los grupos parlamentarios también, han participado el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas; la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo; el portavoz del PNV, Aitor Esteban; el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, y la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. También se ha podido ver al diputado de Unidas Podemos, Joan Mena, de En Comú.

Asimismo, se han sumado al homenaje el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, quienes junto con las presidentas del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Pilar Llop, han recibido y conversado antes del acto con los representantes de las víctimas que han acudido al Congreso.

Ángeles Pedraza, voz de las víctimas

La ceremonia ha arrancado con la interpretación al arpa del Preludio número uno de J.S. Bach, por Gloria del Pino, y a continuación la presidenta del Congreso ha dado la palabra a la vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, que ha intervenido desde la tribuna de Presidencia. En años anteriores ha sido su presidenta, Mari Mar Blanco, la voz de las víctimas, pero en esta ocasión no ha podido hacerlo por motivos personales.

En su intervención, Pedraza ha exigido que no se utilice la aritmética parlamentaria como coartada para blanquear a EH Bildu, a quien ha pedido no reconocer como "actor político" por no haber condenado los atentados de ETA. El grueso del hemiciclo ha aplaudido tras sus palabras, pero Iñarritu ha declinado hacerlo.

Tras su discurso, en el que ha recalcado que en las Cortes caben todas las ideologías, salvo la de "quien defiende la violencia", Batet ha invitado a los presentes a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas asesinadas, al que Iñarritu, como el resto de los asistentes, se ha sumado, puesto en pide.

El homenaje se ha cerrado con la interpretación de Asturiana, de Manuel de Falla cantada por el tenor Mario Millán Rodríguez-Sadia, acompañado por Gloria del Pino en el arpa.

En nombre de las asociaciones de víctimas han asistido la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril, presidenta de la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril; Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11M afectados del Terrorismo; Eduardo Mateo, de la Asociación Fernando Buesa; Francisco Javier López Ruiz, vicepresidente de la Asociación Cuerpos y Fuerzas Seguridad Estado Víctimas del Terrorismo.

También han participado representantes de las asociaciones autonómicas, entre ellos José María Antón, presidente de la Asociación Extremeña Víctimas del Terrorismo; Florencio Domínguez, de la Fundación Centro para la Memoria de las víctimas del Terrorismo; Lucía Jiménez, presidenta Asociación Canaria

Víctimas del Terrorismo; Jerónimo López, presidente de la Asociación Riojana Víctimas del Terrorismo; José Manuel Sánchez, presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo Comunidad Valenciana; y Martina Vidal, gerente de la Asociación Andaluza.

La AVT, en la Plaza de las Cortes

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) no ha acudido al acto del Congreso en protesta por la "normalización" de EH Bildu en la actividad parlamentaria, pero sí ha convocado una concentración frente a la Cámara justo antes del homenaje institucional.

A este acto alternativo, sí se ha acercado un nutrido grupo de diputados de Vox y su líder de Madrid, Rocío Monasterio. "Hoy Vox está con las víctimas del terrorismo, como ha hecho siempre. No queremos estar en el Congreso, con el partido que representa a los cachorros de ETA, a los que legitiman la violencia", ha señalado la presidenta de la formación en la comunidad madrileña.

También han mostrado su apoyo a la AVT acercándose a saludar a sus dirigentes varios diputados del PP, encabezados por su portavoz, y de Ciudadanos, así como Ana Oramas.