Hugo Díaz se marcha satisfecho de su paso por el Salamanca CF UDS: "Tal y como se ha dado el año, los números no son malos"

Hugo Díaz es uno de los rostros conocidos de la Segunda División B. El cordobés ha pasado por numerosos equipos de la categoría y, en esta última temporada, jugó para el Salamanca CF UDS. El delantero anotó cinco goles en Liga (dos más en la Copa RFEF) en los más de 1.300 minutos que ha disputado y, a pesar de jugar un total de 27 partidos ligueros, solo en doce veces fue titular.

Valoración de la campaña. "A nivel general, partiendod e la base que el objetivo era jugar playoff y no se ha conseguido, no se puede decir que fuese una temporada de éxito. Pero, con todo lo que se ha dado, hay que sacar cosas positivas: a pesar de las dificultades, el equipo ha salido hacia adelante. Ya no son solo cinco entrenadores, sino las circunstancias. En mi caso, siempre supe a quién tenía que referirme dentro del club: primero con Izazola y luego con Guillermo o Rafa Dueñas".

Minutaje. "Los que valoran mi minutaje, son los que me ponen. Siempre dije que no estaba contento pero con la llegada de Pablo y Larrazabal, fue con los que menos jugaba. Contento porque, tal y como se ha dado el año, los números no son malos".

Cinco goles. "Eso en Liga y dos más en la Copa RFEF. Siete goles, empatado con Ubis. Ese es el rendimiento positivo, a pesar de las dificultades".

Lo mejor y lo peor del Salamanca CF UDS. "Lo mejor ha sido el hecho de que, a pesar de todas las dificultades que ha habido, el equipo ha remado unido. Al final de cada jornada, te ibas para casa con la sensación de haber dado todo. Lo peor es que me hubiese gustado aportar un poco más. Me hubiese gustado seguir".

Futuro. "Mi futuro ahora mismo es ver a mi familia. No pienso en otra cosa. Ha sido un año largo, complejo y diferente. Si sale equipo, hago las maletas donde haga falta. Si no me sale equipo, no tengo problemas para ponerme a trabajar de otra cosa".

Segunda B. "No saben los que mandan cómo va a saber. Hay que esperar a ver qué deciden para ver si hay reestructuración o no".