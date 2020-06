​Santa Marta retoma el cine de verano durante los meses de julio y agosto

El área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha presentado la iniciativa de ‘Cine al aire libre, tráete la silla’ que se realizará en la localidad durante los meses de julio y agosto.

Esta edición acogerá la proyección de tres películas semanales y contará con tres escenarios: uno novedoso, como es la Plaza España -donde no será necesario llevar silla, ya que se habilitarán localidades-, y otros dos que se repiten con respecto al año anterior que son el parque de La Fontana y el frontón de Valdelagua -donde sí será preciso llevarse una silla o asiento-.

Será asimismo obligatorio acudir con mascarilla y guardar las distancias de seguridad que marca la legislación. En el caso de la Plaza España estarán ya marcadas con las localidades existentes, que serán alrededor de 450.

La programación arranca el próximo 1 de julio en el parque de La Fontana donde se proyectará la película ‘Mía y el León Blanco’. Al día siguiente, 2 de julio, la Plaza España acogerá la proyección de la película ‘Perdiendo el Este’; el día 7 de julio es el turno de la película ‘Bumblebee’ en la misma ubicación de la Plaza España; la semana siguiente, el día 8 se traslada la proyección al frontón de Valdelagua, donde se proyectará ‘Cómo entrenar a tu dragón 3’; el día 9 vuelven las proyecciones a la Plaza España donde se podrá visualizar ‘El parque mágico’; el día 14 en el mismo escenario se proyectará ‘Siete vidas, este gato es un peligro’; el día 15 el parque de La Fontana acogerá la película ‘Cómo entrenar a tu dragón 3’ y por último el día 16 la Plaza España será escenario de la última película del mes de julio con ‘Alpha’.

Las películas se van a proyectar a las 22.30 horas en el mes de julio y a las 22.00 en agosto.

En el mes de agosto las proyecciones empezarán el día 4 en la plaza España con ‘Padre no hay más que uno’; el día 5 el frontón de Valdelagua acogerá ‘Mía y el león blanco’; el día 6 se proyectará en la Plaza España ‘Mascotas 2’; el día 11 nuevamente la Plaza España será escenario de la proyección de ‘Siempre a tu lado, Hachiko’; el día 12 en el frontón de Valdelagua se proyectará ‘Padre no hay más que uno’; el día 13 la Plaza España será escenario de la proyección de ‘Sobre ruedas’ y el día 19 se proyectará en el parque de La Fontana ‘Padre no hay más que uno’.

Para esta nueva edición el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de alrededor de 7.700 euros. El concejal el área de Cultura, Francisco Miguel García, ha insistido en que “nos esforzamos para traer cada año proyecciones que satisfagan a todo tipo de vecinos, con la intención de que puedan acudir en familia y disfrutar de un tipo de cine que, este año más que nunca, se ha popularizado”.

El año pasado disfrutaron de este Cine al aire libre en torno a 7.000 personas, una cifra que se espera superar en esta nueva edición.